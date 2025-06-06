Проверьте срок действия паспорта: новое правило может сорвать ваш отпуск

Лето и осень — традиционное время отпусков, и многие канадцы планируют поездки за границу. Однако малоизвестное правило, связанное со сроком действия паспорта, может поставить крест на ваших планах, если не позаботиться о документах заранее.

В чём суть «правила шести месяцев»?

Passport Canada настоятельно советует обновлять паспорт минимум за шесть месяцев до его окончания. Причина проста: более 70 стран мира, включая популярные направления — Таиланд, Турцию, Китай, Доминиканскую Республику и Сингапур — требуют, чтобы паспорт был действителен не менее шести месяцев с момента въезда. Если ваш паспорт не соответствует этому требованию, вас могут не пустить на рейс или отказать во въезде на границе.

Почему это важно?

Это правило создано для защиты путешественников: если ваш отпуск затянется из-за непредвиденных обстоятельств, вы не окажетесь за границей с просроченным паспортом. Кроме того, в условиях высокого спроса на оформление документов и возможных задержек в работе почты (например, из-за трудовых споров в Canada Post), обработка заявления может занять больше времени, чем обычно.

Как действовать?

Проверьте срок действия паспорта прямо сейчас. Если до окончания осталось меньше шести месяцев — начинайте процесс продления.

Если до окончания осталось меньше шести месяцев — начинайте процесс продления. Подавайте заявление заранее. Это можно сделать по почте, через курьерскую службу или лично в Service Canada Centre.

Это можно сделать по почте, через курьерскую службу или лично в Service Canada Centre. Если до поездки осталось меньше двух недель, обращайтесь в паспортный офис с услугой срочного или экспресс-оформления (понадобится подтверждение поездки и оплата дополнительных сборов).

обращайтесь в паспортный офис с услугой срочного или экспресс-оформления (понадобится подтверждение поездки и оплата дополнительных сборов). В случае задержки: если обработка полного заявления займёт больше 30 рабочих дней, вы получите полный возврат госпошлины — это новое правило действует с марта 2025 года.

Итог

Планируя путешествие, не забывайте о «правиле шести месяцев»: своевременная проверка паспорта поможет избежать неприятных сюрпризов и не испортит долгожданный отпуск. Лучше подготовиться заранее, чем столкнуться с отказом на границе или в аэропорту.

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