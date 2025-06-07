Ученики двух монреальских школ выполнили 20 000 подтягиваний ради близких

В Монреале ученики старших школ Options и Venture совершили настоящий подвиг: вместе они выполнили 20 000 подтягиваний. Вдохновляющий девиз акции — «Все идут, никто не сдаётся» — разносился по спортивному залу, где ребята неделями по очереди подходили к турнику, поддерживая друг друга и заводя новых друзей.

Сила сообщества и личная мотивация

«Это ощущается здорово. Чувствуешь единство, ведь ты не один — рядом другие, которые помогают и подбадривают», — говорит ученик школы Options Райан Баки.

Проект стал частью лидерского курса и был посвящён семьям участников: каждый писал письмо тому, о ком думал, подтягиваясь на перекладине. «Я делаю это ради члена семьи, который борется с зависимостью, и надеюсь, что мой пример поможет ему держаться в трудные моменты», — делится ученица 10 класса Оливия Кларк-Готье. Девятиклассник Марли Ангутиикжуа добавляет: «Я делаю это для мамы. Ей сейчас очень тяжело — депрессия, развод, утрата».

Главный посыл — не сдаваться

По словам учителя и соорганизатора акции Джейсона Гэннона, главная идея — «держать голову выше»: «Не опускать руки, даже если сейчас трудно, а продолжать бороться».

Каждый год этот проект лидерства проверяет учеников на прочность, предлагая им испытания, о которых они раньше и не думали, отмечает второй организатор, учитель Джеймс Брей. Задача — научить ребят поддерживать друг друга и раскрывать свой потенциал.

Личный рост и вдохновение

Ученик Олив Хустисия-Акоста признаётся, что раньше не мог сделать ни одного подтягивания, а теперь стал «чемпионом по турнику» и поступил в колледж Dawson. «В будущем я не буду так бояться сложных задач», — говорит он.

Для подростков, которые только ищут свой путь в жизни, это стало мощным опытом. «Их энергия, эмоции, эмпатия находят выход, и им есть чем гордиться — они могут рассказать тому, ради кого старались, о своём достижении», — подытожил Гэннон.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.