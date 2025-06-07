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Новости Ученики двух монреальских школ выполнили 20 000 подтягиваний ради близких

Ученики двух монреальских школ выполнили 20 000 подтягиваний ради близких

Степан Артемьевский Июн 7, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 16 Просмотров

В Монреале ученики старших школ Options и Venture совершили настоящий подвиг: вместе они выполнили 20 000 подтягиваний. Вдохновляющий девиз акции — «Все идут, никто не сдаётся» — разносился по спортивному залу, где ребята неделями по очереди подходили к турнику, поддерживая друг друга и заводя новых друзей.

 

Сила сообщества и личная мотивация

«Это ощущается здорово. Чувствуешь единство, ведь ты не один — рядом другие, которые помогают и подбадривают», — говорит ученик школы Options Райан Баки.

Проект стал частью лидерского курса и был посвящён семьям участников: каждый писал письмо тому, о ком думал, подтягиваясь на перекладине. «Я делаю это ради члена семьи, который борется с зависимостью, и надеюсь, что мой пример поможет ему держаться в трудные моменты», — делится ученица 10 класса Оливия Кларк-Готье. Девятиклассник Марли Ангутиикжуа добавляет: «Я делаю это для мамы. Ей сейчас очень тяжело — депрессия, развод, утрата».

Главный посыл — не сдаваться

По словам учителя и соорганизатора акции Джейсона Гэннона, главная идея — «держать голову выше»: «Не опускать руки, даже если сейчас трудно, а продолжать бороться».

Каждый год этот проект лидерства проверяет учеников на прочность, предлагая им испытания, о которых они раньше и не думали, отмечает второй организатор, учитель Джеймс Брей. Задача — научить ребят поддерживать друг друга и раскрывать свой потенциал.

Личный рост и вдохновение

Ученик Олив Хустисия-Акоста признаётся, что раньше не мог сделать ни одного подтягивания, а теперь стал «чемпионом по турнику» и поступил в колледж Dawson. «В будущем я не буду так бояться сложных задач», — говорит он.

Для подростков, которые только ищут свой путь в жизни, это стало мощным опытом. «Их энергия, эмоции, эмпатия находят выход, и им есть чем гордиться — они могут рассказать тому, ради кого старались, о своём достижении», — подытожил Гэннон.

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