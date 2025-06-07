Криоабляция для лечения рака груди: инновация, расширяющая возможности пациентов в Квебеке

Впервые предложенная в Квебеке в прошлом году в Университетском госпитальном центре Монреаля (CHUM), криоабляция теперь становится доступной для большего числа пациенток с раком груди. Об этом сообщает The Canadian Press со ссылкой на врачей CHUM.

Что такое криоабляция?

Криоабляция — это минимально инвазивная процедура, при которой опухоль «замораживается» с помощью ультратонкой иглы. Процедура проводится под местной анестезией, практически не оставляет шрамов, и пациентка обычно может отправиться домой в тот же день. Быстрое замораживание до –40°C и последующее оттаивание вызывают гибель раковых клеток и разрушают опухоль.

Для кого предназначена процедура?

Изначально криоабляция применялась только для пациенток с опухолями размером не более 1,5 см. Теперь, по словам заведующего отделением визуализации молочной железы CHUM доктора Мэттью Сайдлера, эта технология иногда используется и для уменьшения более крупных опухолей, чтобы снизить риск осложнений и облегчить симптомы, особенно у пожилых и паллиативных пациентов.

«Если опухоль оставить без лечения, она может вырасти, вызвать боль, пробить кожу и привести к инфекции, — объясняет доктор Сайдер. — В некоторых случаях мы можем предложить криоабляцию как паллиативное лечение для уменьшения размеров опухоли и облегчения состояния пациента».

Преимущества и ограничения метода

Криоабляция не только разрушает раковые клетки, но и вызывает иммунный ответ организма, что может быть дополнительным плюсом в борьбе с болезнью. Однако, как отмечает доктор Сайдер, при больших опухолях не всегда удаётся полностью охватить всю опухоль «ледяным кубом», и существует риск остаточного заболевания. В таких случаях цель процедуры — уменьшить объём опухоли и избежать осложнений.

Криоабляция как часть комплексного лечения

Современное лечение рака груди — это всегда комплексный подход: хирургия, лучевая терапия, иммунотерапия, химиотерапия и другие методы. «Лучшие результаты достигаются при сочетании различных видов терапии», — подчёркивает доктор Сайдер.

Результаты клинического исследования ICE3 подтверждают эффективность метода: через пять лет после криоабляции рецидив был у 3,6% пациенток (и только у 2,6% среди тех, кто дополнительно получал поддерживающую терапию).

Перспективы

Криоабляция — относительно новая технология, и научных данных о ней пока меньше, чем о традиционных методах. Врачи надеются, что с ростом опыта и числа пациентов удастся расширить показания для её применения и повысить осведомлённость медицинского сообщества.

«Я надеюсь, что уже через год мы сможем предлагать это лечение ещё большему числу пациенток», — говорит доктор Сайдер.

Криоабляция — это шаг вперёд в лечении рака груди, особенно для тех, кому традиционные методы не подходят или противопоказаны. Технология продолжает развиваться, и её потенциал только начинает раскрываться.

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