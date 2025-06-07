Квебек планирует снизить иммиграционные квоты: возможное сокращение до 25 000 человек в год

Министр иммиграции Квебека Жан-Франсуа Роберж заявил, что правительство намерено снизить ежегодные квоты на постоянную иммиграцию до 25 000 человек. Сейчас в провинции ожидается приём около 64 000 новых постоянных жителей в 2025 году, однако власти рассматривают три сценария: 25 000, 35 000 и 45 000 иммигрантов в год.

Причины сокращения

Среди основных факторов, побудивших к пересмотру политики:

Рост безработицы

Усиление давления на рынок жилья

Необходимость защиты французского языка

Власти также просят федеральное правительство сократить число временных иммигрантов, приезжающих в Квебек по федеральным программам, с более чем 400 000 до 200 000 человек.

Дальнейшие шаги

Перед принятием окончательного решения по квотам на 2026–2029 годы правительство проведёт общественные консультации. Ожидается, что новые меры окажут влияние как на рынок труда, так и на доступность жилья в провинции.

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