Почтовый профсоюз Канады возвращается к переговорам после жалобы на недобросовестные практики

Канадский союз почтовых работников (CUPW) объявил о возвращении за стол переговоров с Canada Post спустя сутки после подачи официальной жалобы на компанию по поводу предполагаемых недобросовестных трудовых практик.

В заявлении для CTVNews.ca профсоюз подчеркнул, что намерен вести переговоры «добросовестно» и ожидает того же от Canada Post. Возобновление переговоров происходит по просьбе министра по трудоустройству и делам семей Пэтти Хайду, которая призвала стороны вернуться к диалогу с помощью федеральных посредников, отметив, что «канадцы ожидают разрешения этого спора так или иначе».

Разногласия по способу разрешения конфликта

В последние дни Canada Post обратилась к министру с просьбой организовать голосование по последнему предложению компании, тогда как профсоюз настаивает на обязательном арбитраже для разрешения трудового конфликта. Обе стороны отвергли предложения друг друга: Canada Post считает, что голосование обеспечит справедливое решение с учётом мнения работников, а CUPW заявляет, что «принудительное голосование — это атака на базовые права профсоюзов представлять своих членов».

Жалоба на прямые переговоры

В среду CUPW подал жалобу в Канадский совет по трудовым отношениям, обвинив Canada Post в ведении прямых переговоров с работниками, что, по мнению профсоюза, нарушает его исключительные права на представительство. В жалобе перечислены такие действия, как «собрания с обязательным присутствием, видео, пресс-релизы, документы» и другие способы обращения к работникам в обход профсоюза. CUPW утверждает, что эти материалы содержали «тревожные заявления» и «дезинформацию», и требует обязать Canada Post прекратить подобные действия, предоставить профсоюзу возможность опровергнуть информацию работодателя и взыскать компенсацию.

Canada Post отвергла все обвинения, заявив, что в рамках Канадского трудового кодекса работодатель имеет право доносить свою позицию до сотрудников во время коллективных переговоров и делал это «ответственно, точно и нейтрально».

Перспективы

Переговоры продолжаются на фоне глубоких разногласий по процедуре разрешения спора, и их исход будет иметь большое значение для стабильности работы почтовой службы и трудовых отношений в отрасли.

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