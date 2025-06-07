Дожди в Альберте: нефтяная отрасль восстанавливается после лесных пожаров

В канадской провинции Альберта, одном из ключевых мировых центров добычи нефти, второй день продолжаются дожди, что стало долгожданным облегчением для нефтяной отрасли. Проливные осадки позволили возобновить работу на ряде месторождений, ранее остановленных из-за масштабных лесных пожаров, которые охватили регион в мае.

Влияние пожаров на нефтедобычу

Лесные пожары в Альберте привели к вынужденной приостановке добычи на нефтяных песках, что снизило общий объём производства нефти в Канаде примерно на 7%. Для страны, добывающей около 6 миллионов баррелей в сутки, это означает потерю до 460 тысяч баррелей в сутки. Огонь угрожал не только промышленным объектам, но и местным сообществам, вынуждая компании срочно эвакуировать персонал и приостанавливать работу.

Возобновление добычи и осторожный оптимизм

С началом дождей ситуация начала меняться. Крупные компании, такие как Canadian Natural Resources Ltd., Cenovus Energy Inc. и MEG Energy Corp., поэтапно возвращают к работе свои объекты. На месторождении Джекфиш-1 уже к 6 июня планируется восстановить добычу до 36,5 тысяч баррелей в сутки. В районе Колд-Лейк, где огонь ранее полностью остановил извлечение нефти, осадки также способствуют возобновлению производства.

Однако около 460 тысяч баррелей в сутки остаются под угрозой из-за продолжающихся пожаров, площадь которых превышает 10 тысяч гектаров. В соседних провинциях Манитоба и Саскачеван сохраняются режимы чрезвычайного положения, и ситуация остаётся напряжённой.

Прогнозы и перспективы

По данным Environment Canada, дожди в ближайшие дни продолжатся, особенно в районах, наиболее пострадавших от огня. Это даёт надежду на дальнейшее снижение угрозы пожаров и стабилизацию работы нефтяных предприятий. Тем не менее, отрасль остаётся в состоянии повышенной готовности: компании продолжают мониторить ситуацию и готовы вновь приостановить добычу при ухудшении погодных условий.

Значение для экономики

Канада — один из крупнейших мировых экспортёров нефти, и любые перебои в добыче отражаются не только на внутреннем рынке, но и на глобальных поставках, особенно в США. Восстановление производства после природных катастроф требует скоординированных усилий, инвестиций в безопасность и постоянного взаимодействия с властями и службами спасения.

Заключение

Дожди в Альберте принесли отрасли временное облегчение и позволили начать восстановление нефтедобычи после разрушительных лесных пожаров. Однако ситуация остаётся нестабильной, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от погодных условий и эффективности мер по предотвращению новых возгораний.

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