Премьер-министр Канады Марк Карни: новые тарифы США незаконны, Оттава готовит ответ

Карни заявил, что Оттаве потребуется некоторое время для выработки ответа, но этот период будет недолгим. Сейчас Канада продолжает переговоры с США, чтобы попытаться урегулировать ситуацию дипломатическим путём. При этом Карни дал понять, что если переговоры не принесут результата, страна готова к ответным мерам.
«Последние американские пошлины на сталь и алюминий необоснованны и незаконны», — отметил глава канадского правительства. Он подчеркнул, что Канада будет защищать свои интересы и поддерживать национальных производителей, пострадавших от торговых ограничений.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт стали и алюминия с 25% до 50%, начиная с 4 июня. Это решение вызвало обеспокоенность в канадском бизнес-сообществе: представители металлургической и алюминиевой отраслей уже заявили о первых сокращениях рабочих мест и призвали правительство к ответным действиям.
Карни подчеркнул, что Оттава не стремится к эскалации торговой войны, но готова защищать экономические интересы страны всеми доступными средствами. В настоящее время основной акцент делается на переговорах с США, однако Канада уже разрабатывает возможные контрмеры на случай провала дипломатических усилий.
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