Премьер-министр Канады Марк Карни: новые тарифы США незаконны, Оттава готовит ответ

Премьер-министр Канады Марк Карни резко осудил новые американские тарифы на сталь и алюминий, назвав их «необоснованными и незаконными». Он подчеркнул, что действия Вашингтона носят глобальный характер и не направлены исключительно против Канады, однако их последствия уже ощутимы для канадской промышленности.

Карни заявил, что Оттаве потребуется некоторое время для выработки ответа, но этот период будет недолгим. Сейчас Канада продолжает переговоры с США, чтобы попытаться урегулировать ситуацию дипломатическим путём. При этом Карни дал понять, что если переговоры не принесут результата, страна готова к ответным мерам.

«Последние американские пошлины на сталь и алюминий необоснованны и незаконны», — отметил глава канадского правительства. Он подчеркнул, что Канада будет защищать свои интересы и поддерживать национальных производителей, пострадавших от торговых ограничений.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт стали и алюминия с 25% до 50%, начиная с 4 июня. Это решение вызвало обеспокоенность в канадском бизнес-сообществе: представители металлургической и алюминиевой отраслей уже заявили о первых сокращениях рабочих мест и призвали правительство к ответным действиям.

Карни подчеркнул, что Оттава не стремится к эскалации торговой войны, но готова защищать экономические интересы страны всеми доступными средствами. В настоящее время основной акцент делается на переговорах с США, однако Канада уже разрабатывает возможные контрмеры на случай провала дипломатических усилий.

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