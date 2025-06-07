В Монреале арестован мужчина с прошлым террориста: угрожал массовым убийством

В Монреале арестован 51-летний Мохаммед Абдулла Варсаме — уроженец Сомали и гражданин Канады, ранее осуждённый в США за связи с «Аль-Каидой» и лично знакомый с Осамой бен Ладеном. По данным Королевской канадской конной полиции (RCMP), Варсаме обвиняется в угрозах убийством или причинением тяжкого вреда здоровью после инцидента, произошедшего 26 мая.

Угроза массового нападения

Варсаме был задержан после того, как, по версии следствия, заявил сотруднику приюта Old Brewery Mission в Монреале о намерении совершить крупномасштабное нападение с многочисленными жертвами. На место происшествия прибыла полиция Монреаля (SPVM), после чего дело было передано федеральной группе по борьбе с угрозами национальной безопасности (INSET) при RCMP. Варсаме был доставлен в суд Монреаля для предъявления обвинения.

Террористическое прошлое

Мохаммед Варсаме — фигура, известная правоохранительным органам. В 2009 году он признал себя виновным в федеральном суде Миннеаполиса по обвинению в сговоре с целью предоставления материальной поддержки и ресурсов террористической организации «Аль-Каида». Согласно материалам дела, с 2000 по 2003 год Варсаме проходил обучение в лагерях «Аль-Каиды» в Афганистане, встречался с Осамой бен Ладеном, работал в гостевом доме и клинике организации. После возвращения в Канаду он поддерживал связь с боевиками и переводил им денежные средства.

В результате сделки со следствием Варсаме был приговорён к почти восьми годам заключения, однако фактически провёл в тюрьме около года, поскольку более пяти лет находился под стражей до суда. В 2010 году после отбытия наказания он был депортирован из США в Канаду.

Современные риски

Арест Варсаме в Монреале вновь привлёк внимание к проблеме безопасности и рискам, связанным с бывшими участниками террористических организаций. Его угроза массового убийства вызвала обеспокоенность среди жителей и властей города, учитывая его прошлое и опыт участия в террористических структурах.

Расследование продолжается, а правоохранительные органы Канады подчёркивают, что принимают все необходимые меры для предотвращения возможной угрозы.

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