Квебек выделяет $35,8 млн на улучшение скорой помощи в сельских районах

Правительство Квебека объявило о выделении 35,8 миллиона долларов на улучшение доступа к неотложной доврачебной помощи, в частности — на расширение покрытия скорой помощи в сельских регионах. Министр здравоохранения Кристиан Дюбе подчеркнул, что цель правительства — обеспечить «лучшее возможное доврачебное обслуживание для всех жителей Квебека, независимо от региона».

Основные меры

Дополнительные часы работы скорой помощи: Уже в этом году в Квебеке появится 35 000 дополнительных часов покрытия скорой помощи, распределённых с учётом региональных особенностей и потребностей.

Уже в этом году в Квебеке появится 35 000 дополнительных часов покрытия скорой помощи, распределённых с учётом региональных особенностей и потребностей. Реформа графиков: Часть средств пойдёт на перевод парамедиков с круглосуточных дежурств на почасовые смены, что должно повысить оперативность реагирования и улучшить условия труда.

Часть средств пойдёт на перевод парамедиков с круглосуточных дежурств на почасовые смены, что должно повысить оперативность реагирования и улучшить условия труда. Расширение программы первых реагирующих: Финансирование программы первых реагирующих увеличивается втрое — с 11 до 32,7 миллиона долларов для всех регионов.

Причины и срочность

Это решение последовало после публикации доклада временного генерального аудитора Алена Фортина, в котором отмечалось, что половина жителей Квебека проживает в муниципалитетах без службы первых реагирующих. В таких районах 45% «очень срочных» вызовов обслуживаются более чем за 10 минут, а в сельской местности этот показатель достигает 59%. При этом в 73% случаев именно первые реагирующие прибывают на место происшествия раньше парамедиков и оказывают базовую помощь.

Цели и участие муниципалитетов

Министерство здравоохранения и социальных служб ставит задачу увеличить охват населения службой первых реагирующих с 50% до 80% к 2028 году. Уже около 50 муниципалитетов выразили интерес к созданию новых служб первых реагирующих. Как отметил министр Дюбе, выделенные средства предназначены и для скорой помощи, и для первых реагирующих, но решение о внедрении программ будет приниматься на региональном уровне — не у всех муниципалитетов есть необходимые ресурсы.

Дополнительные инициативы

Ранее в этом году было объявлено, что в течение следующего года в Квебеке установят 450 новых дефибрилляторов, чтобы ещё больше повысить эффективность экстренной медицинской помощи.

Заключение

Это крупное вложение подтверждает намерение Квебека продолжать развивать систему экстренной помощи, особенно в сельских районах, где своевременное реагирование может спасти жизни.

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