Сколько зарабатывают жители Квебека в 2025 году — и хватает ли этого?

В условиях роста цен на продукты, аренду и топливо, многих квебекцев волнует вопрос: насколько выросли зарплаты и позволяют ли они справляться с подорожанием жизни? По свежим данным Статистического управления Канады, средняя недельная зарплата в Квебеке в 2025 году достигла $1,244.05, что эквивалентно примерно $64,690 в год — на 5% больше, чем год назад.

Как Квебек выглядит на фоне других регионов

Несмотря на рост, Квебек по-прежнему отстаёт от большинства других провинций. Национальная средняя зарплата составляет $1,290.80 в неделю (около $67,121 в год), а Квебек занимает только 9-е место из 13 регионов Канады. Лидирует Нунавут, где средняя зарплата превышает $90,000 в год, а на последнем месте — Остров Принца Эдуарда с $56,600 в год.

Рейтинг средних недельных зарплат (2025):

Регион Средняя неделя В год (приблизительно) Нунавут $1,743.94 $90,000+ Северо-Западные территории $1,686.89 $87,700+ Юкон $1,487.23 $77,300+ Альберта $1,348.13 $70,100+ Онтарио $1,327.20 $69,000+ Британская Колумбия $1,306.10 $67,900+ Ньюфаундленд и Лабрадор $1,274.94 $66,300+ Саскачеван $1,253.20 $65,200+ Квебек $1,244.05 $64,690 Нью-Брансуик $1,156.30 $60,100+ Манитоба $1,154.95 $60,000+ Новая Шотландия $1,134.34 $59,000+ Остров Принца Эдуарда $1,088.96 $56,600+

Почему Квебек отстаёт?

Эксперты объясняют разрыв структурой экономики, количеством отработанных часов и разницей в уровне зарплат по отраслям. В Квебеке много рабочих мест в секторах с более низкой оплатой труда, а также больше неполной занятости. При этом минимальная зарплата в провинции с 1 мая 2025 года выросла до $16.10 в час, что также повлияло на средний показатель.

Реальные доходы и перспективы

Хотя средняя зарплата в Квебеке приближается к $65,000 в год, по данным ZipRecruiter, медианная зарплата ниже — около $49,473 в год, а только 25% работников зарабатывают больше $65,637. В крупнейших городах, таких как Монреаль, доходы выше, но и стоимость жизни значительно больше.

Вывод

Рост зарплат в Квебеке не поспевает за динамикой в других регионах Канады, а реальная покупательная способность жителей остаётся под давлением инфляции. Несмотря на повышение минимальной оплаты труда и общий рост доходов, Квебек по-прежнему находится ближе к нижней части общенационального рейтинга по доходам.

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