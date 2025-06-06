Сколько зарабатывают жители Квебека в 2025 году — и хватает ли этого?

Как Квебек выглядит на фоне других регионов
Несмотря на рост, Квебек по-прежнему отстаёт от большинства других провинций. Национальная средняя зарплата составляет $1,290.80 в неделю (около $67,121 в год), а Квебек занимает только 9-е место из 13 регионов Канады. Лидирует Нунавут, где средняя зарплата превышает $90,000 в год, а на последнем месте — Остров Принца Эдуарда с $56,600 в год.
Рейтинг средних недельных зарплат (2025):
|Регион
|Средняя неделя
|В год (приблизительно)
|Нунавут
|$1,743.94
|$90,000+
|Северо-Западные территории
|$1,686.89
|$87,700+
|Юкон
|$1,487.23
|$77,300+
|Альберта
|$1,348.13
|$70,100+
|Онтарио
|$1,327.20
|$69,000+
|Британская Колумбия
|$1,306.10
|$67,900+
|Ньюфаундленд и Лабрадор
|$1,274.94
|$66,300+
|Саскачеван
|$1,253.20
|$65,200+
|Квебек
|$1,244.05
|$64,690
|Нью-Брансуик
|$1,156.30
|$60,100+
|Манитоба
|$1,154.95
|$60,000+
|Новая Шотландия
|$1,134.34
|$59,000+
|Остров Принца Эдуарда
|$1,088.96
|$56,600+
Почему Квебек отстаёт?
Эксперты объясняют разрыв структурой экономики, количеством отработанных часов и разницей в уровне зарплат по отраслям. В Квебеке много рабочих мест в секторах с более низкой оплатой труда, а также больше неполной занятости. При этом минимальная зарплата в провинции с 1 мая 2025 года выросла до $16.10 в час, что также повлияло на средний показатель.
Реальные доходы и перспективы
Хотя средняя зарплата в Квебеке приближается к $65,000 в год, по данным ZipRecruiter, медианная зарплата ниже — около $49,473 в год, а только 25% работников зарабатывают больше $65,637. В крупнейших городах, таких как Монреаль, доходы выше, но и стоимость жизни значительно больше.
Вывод
Рост зарплат в Квебеке не поспевает за динамикой в других регионах Канады, а реальная покупательная способность жителей остаётся под давлением инфляции. Несмотря на повышение минимальной оплаты труда и общий рост доходов, Квебек по-прежнему находится ближе к нижней части общенационального рейтинга по доходам.
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