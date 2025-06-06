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Экономика Недвижимость Дом: больше, чем крыша над головой — зеркало нашего общества
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Дом: больше, чем крыша над головой — зеркало нашего общества

Olga Ouspenski Июн 6, 2025 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Оставить комментарий 33 Просмотров

Ситуация, казалось бы, обыденная, но очень показательная: знакомые продают свой трехкомнатный кондо в районе Мерсье и активно ищут дюплекс в Виллере. У них есть средства, но подходящих вариантов почти нет: в Мерсье продается всего восемь подобных объектов. Три спальни — это не роскошь, а обычная городская семейная жизнь, которая в сегодняшнем Монреале становится настоящей редкостью.

Кризис жилья — не просто цифры

Этот пример наглядно демонстрирует напряженность на рынке недвижимости Квебека: нехватка семейных квартир, давление на центральные районы, желание остаться в городе, которое разбивается о реальность. За каждой сделкой стоят жизненные выборы, компромиссы, а иногда и вынужденный переезд в пригороды или еще дальше.

В то же время другие истории вызывают сочувствие: люди вынуждены расставаться с домашними животными, потому что арендодатели не разрешают их держать; дома сдаются для съемок, и личное пространство превращается в декорацию. Все это происходит накануне «Национального фестиваля переездов» — времени, когда обостряются неравенство, надежды и драмы, связанные с жильем.

Жилье — базовое право, оказавшееся в кризисе

Жилье — не роскошь, а необходимость. Тем не менее, жилищный кризис только усиливается и затрагивает всех: семьи, одиноких людей, пожилых, новых иммигрантов. Ветхие квартиры, палаточные городки, запреты на животных, очереди за обычной «трешкой» — каждая ситуация подчеркивает слабые места системы.

Квебек — исторически «народ арендаторов», и традиция переездов 1 июля когда-то носила почти праздничный характер, а теперь стала источником стресса. Дома — будь то скромные квартиры или роскошные особняки — служат убежищем, а иногда и тюрьмой. Они отражают наше отношение к территории, семье, сообществу.

Новые реалии — новые парадигмы

Уплотнение районов, трансформация пригородов, признание палаточных городков последним убежищем: наше представление о жилье меняется. Экологические, экономические и социальные вызовы заставляют пересматривать размеры домов, способы использования пространства, доступность для всех. Ограничение площади, поддержка аренды, признание достоинства альтернативных форм жилья — все это становится частью общественной дискуссии.

К новой культуре жилья

Мечта о собственности по-прежнему сильна, но должна ли она быть единственной целью? Для одних аренда и инвестиции в другие сферы кажутся более разумными. Для других идеальный дом — это не метры, а качество жизни, социальные связи, уважение к окружающей среде.

«Вот о чем я думаю, когда слышу слово “дом”. Это гораздо больше, чем четыре стены и крыша. Это целый мир».

В сезон переездов вопрос актуален для каждого: что мы на самом деле ищем в доме? Убежище, опору, идентичность? Скорее всего, все сразу. Но одно ясно: нам предстоит коллективно искать новые формы жизни и сосуществования, чтобы дом оставался правом, а не привилегией.

А вы будете переезжать в этом году?

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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