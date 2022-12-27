Кэролайн Эллисон признала свою вину по всем семи пунктам обвинения. Могут посадить на 115 лет

“Мозг” грандиозной финансовой аферы – Кэролайн Эллисон – раскаялась в содеянном и попросила прощения. Она больше не будет воровать. Мы же ей верим? Как можно не верить такой обаятельной девчушке?

Кто эта милая девочка на фотографии (сделанной в этом году, между прочим, это недавнее фото)? Чем заслужила почёт и уважение публики? Невинное личико и стеснительная улыбка — эта девочка не может ничего плохого сделать, правда ведь? Не может, это так. Разве что, она, как выяснилось, стала самой молодой женщиной в истории человечества, укравшей самую большую сумму за всё время финансовых операции того же самого человечества. Общая сумма украденного пока не подсчитана, но речь о 30 — 70 миллиарадах долларов США (не миллионах, а миллиардах, и не канадских долларах, а США). Пока в деле официально фигурируют всего-то десять миллиардов долларов США — пустячок какой-то.

Это Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison). Девушка, придумавшая и осуществившая мошенническую схему по облапошиванию клиентов платформы криптовалют FTX.

Кэролайн Эллисон признала вину по всем семи пунктам обвинения, включая обвинение в мошенничестве. Она публично раскаялась в содеянном и заверила мировое общественное мнение, что осознала, решила твёрдо встать на путь исправления и полностью завязала с преступным прошлым.

Сэм Банкмэн-Фрид, глава компании FTX, был арестован на Багамах в середине декабря и 28 декабря будет выдан в США (и обменять не на кого, и заступиться некому за узника капитала!) В настоящее время он находится на свободе под залог в 250 миллионов долларов, но он тоже уже признал себя виновным, и в США его ожидает скорый суд.

Кэролайн Эллисон, выпускница Станфордского университета, работала в группе Аламеда, тесно связанной с FTX, с 2018 года, то есть, с момента получения диплома, а в 2021 году она стала генеральным директором компании (этот пост делили одновременно три человека). Во время работы в кампании Кэролайн сдружилась с главой компании Сэмом Банкмэном-Фридом, они собирались пожениться, ну, и собирали средства на свадьбу. Миллиардов 50-70 должно было хватить, наверно.

(Заметим, что версии знакомства молодых людей разнятся, кто-то утверждает, что они познакомились уже во время работы, а кто-то божится, что те встретились в кафе во время какой-то финансовой конференции и поняли, что друг без друга жить не могут).

Именно этой милой девчушке принадлежала идея перебросить средства клиентов на погашение долгов платформы, что является очень серьёзным нарушением Закона. После «успешного» банкротства компании авторы идеи были обвинены во всех финансовых грехах, от отмывания денег до незаконных операций, за что им «светит» до 115 лет заключения (каждому!). И это не тот случай, когда после выхода с чистой совестью из тюрьмы подельники смогут достать из тайника утаенные от следствия миллиарды.

Но поражает даже не размах операций — в конце концов, не эти молодые волки придумали финансовые аферы и не они первыми провернули миллиардные незаконные сделки. Поражает молодость заводил — достаточно посмотреть на милую Кжролайн или на Сэма, которому всего 28 лет от роду. Одним словом, подрастает новое поколение, небрежно закусывая матёрыми биржевиками и финансовыми акулами.