Беспилотный летательный аппарат доставил пересаженное легкое пациенту в Торонто

Беспилотный летательный аппарат для проверки концепции доставил пересаженное легкое пациенту в Торонто

Беспилотный летательный аппарат для проверки концепции доставил пересаженное легкое пациенту в Торонто. Группа исследователей из Научно-исследовательского института общей больницы Торонто, Unither Bioelectronics Inc. и Techna, University Health Network, продемонстрировала возможность использования дронов для доставки человеческих органов для трансплантации в близлежащие места. В статье Focus, опубликованной в журнале Science Robotics, исследователи описывают факторы, которые привели к новаторскому событию, и то, что оно может означать для будущих пациентов по всему миру. Поскольку беспилотные технологии стали более надежными, инженеры начали использовать их для более важных приложений. В этом случае дрон доставил легкое человека , пожертвованное умершим пациентом в одной больнице в центре Торонто, Канада, другому пациенту, нуждающемуся в новом легком, ожидающем в другой больнице, также в центре Торонто.

Это технико-экономическое обоснование было не первым, в котором дрон использовался для перевозки человеческих органов или медикаментов, но оно, пожалуй, является самым строгим. Усилия были направлены на проверку использования дронов для регулярной перевозки донорских органов. С этой целью они начали с выбора дрона — M600 Pro китайского производства, который зарекомендовал себя как рабочая лошадка. Затем они модифицировали дрон в соответствии со своими конкретными потребностями. Во-первых, они добавили новую электронику, разработанную специально для надежной связи — дроном управляет человек-пилот. Затем добавили парашют, фонари, несколько камер, GPS-трекеры и систему спасения. Наконец, они сняли шасси и заменили его контейнером, специально предназначенным для охлаждения органов во время транспортировки.

Убедившись, что беспилотник настроен правильно, они приступили к испытательным полетам. Они заставили дрон переносить объекты из точки в точку, проверяя все его возможности. Затем, после 400 таких испытательных полетов , они сочли свой дрон готовым к прайм-тайму. Полет для проверки концепции вылетел из Западной больницы Торонто с дроном, несущим донорское легкое. Затем его доставили в больницу общего профиля Торонто, расположенную всего в двух километрах, где легкое было доставлено и благополучно имплантировано ожидающему пациенту. Исследователи предполагают, что их подход можно использовать для перевозки на короткие расстояния в густонаселенных районах, например, по городу, что значительно сокращает время доставки. Они отмечают, что очень часто даже короткие пересадки наземным транспортом могут занимать много времени из-за заторов и непредвиденных остановок. Они отмечают, что беспилотник может пролететь прямо над всем этим. Они также предполагают, что их подход можно использовать для перевозки органов в сельской местности , где в больницах не всегда есть вертолетные площадки.