Tesla предложила скидки до 7,5 тыс долларов на Model 3 и Model Y в США и Канаде

Несмотря на бурное развитие многих конкурентов, Tesla в глобальном масштабе продолжает оставаться крупнейшим производителем электромобилей

Несмотря на бурное развитие многих конкурентов, Tesla в глобальном масштабе продолжает оставаться крупнейшим производителем электромобилей. Она поставила перед собой цель увеличить объёмы поставок продукции на 50 % в текущем году, но приближение «момента истины» заставляет многих аналитиков утверждать, что цель не будет достигнута. В лучшем случае прирост достигнет 40 %, но и это будет хорошим результатом для сложившихся условий.

Скидки, предоставляемые Tesla на рынках США, Китая, Мексики и Канады, многие отраслевые аналитики расценивают как признак снижения спроса на электромобили марки. Ресурс Electrek, впрочем, стремится идти против этого тренда, поясняя, что конкретно в США спрос на машины Tesla во второй половине декабря вырос заметно после предоставления скидок в размере до $7500 на электромобиль. Свободных машин в представительствах Tesla во многих городах США просто не осталось, и персоналу дано разрешение продавать даже демонстрационные экземпляры и электромобили, которые использовались для тест-драйвов.

Даже эти усилия, по мнению аналитиков Wedbush Securities, на позволят Tesla по итогам четвёртого квартала отгрузить более 415 тысяч электромобилей, тогда как в среднем прогнозы экспертов с Уолл-стрит до сих пор упоминают 435 000 машин в данном контексте. Чтобы увеличить объёмы поставок электромобилей на 50 % по итогам всего 2022 года, компании потребуется в четвёртом квартале доставить клиентам 475 000 машин. Вряд ли это случится на практике, и подобные ожидания в сочетании с растущим недовольством инвесторов относительно увлечения Илона Маска (Elon Musk) управлением Twitter способствовали тому, что вчерашнюю торговую сессию акции Tesla завершили снижением в цене на 1,76 %. Не помогли даже обещания Илона Маска воздержаться от дальнейших продаж акций Tesla до 2024 года, они лишь временно подняли курс на пару процентов, но потом он продолжил снижаться.

Компания предоставляет кредит в размере 7500 долларов в США и кредит в размере 5000 долларов в Канаде на автомобили Model 3 и Model Y, поставленные до конца года, а также бесплатную зарядку на 10 000 км, как показано на страницах. Генеральный директор Tesla Илон Маск однажды сказал, что Tesla никогда не предложит скидку на новый автомобиль, если только для этого нет «основного обоснования». Автомобиль должен быть доставлен в период с 21 по 31 декабря 2022 года, что означает что компания, вероятно, пытается увеличить продажи до конца квартала.

Tesla была одним из основных бенефициаров Закона администрации Байдена о снижении инфляции, который предлагает скидки до 7500 долларов на покупку электромобилей в рамках закона, призванного подтолкнуть автопроизводителей к снижению их зависимости от Китая.