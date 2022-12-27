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Представители DuProprio снова становятся брокерами

Виктория Христова Дек 27, 2022 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Представители DuProprio снова становятся брокерами отключены 48 Просмотров

Представитель DuProprio Мартин Десфоссес снова становится брокером по недвижимости после того, как в течение 15 лет был одним из хедлайнеров компании по обслуживанию продаж без брокера по недвижимости

Представитель DuProprio Мартин Десфоссес снова становится брокером по недвижимости после того, как в течение 15 лет был одним из хедлайнеров компании по обслуживанию продаж без брокера по недвижимости. Специалист по недвижимости начинает новую карьеру в команде Remax Hello.

Мартин Десфосс на многих трибунах горячо защищал продажу недвижимости без посредников по недвижимости. Он тренировал и сопровождал тысячи владельцев, которые хотели избежать уплаты комиссионных в размере тысяч долларов. Однако, переходя на другую сторону, он заверяет, что это не отрицание концепции продажи самостоятельно.

« Это хороший сервис для людей, которые не хотят иметь брокера, и его нужно уважать, и я всегда буду его уважать”,-утверждает он в интервью прессе. Я всегда был сторонником выбора. Есть люди, которые продают естественным образом, нанимая брокера, есть другие, которые хотят заниматься своим бизнесом” »

Он объясняет, что решение покинуть DuProprio ради Remax Hello-это выбор карьеры. В результате продажи британской компании актеру из Квебека, то есть движению Дежарден, в 2020 году Мартину Десфоссу пришлось сосредоточиться исключительно на своей роли официального представителя. В то время как, по его словам, его больше всего волнует то, что он является тренером и сопровождающим владельцев при продаже их дома.

« Существует также тот факт, что все люди, с которыми мне было весело строить Duproperrio, ушли. Я потерял свои давние дружеские отношения”,-рассказывает он.

Мартин Десфоссес сначала был брокером по недвижимости в Sutton в течение семи лет, прежде чем в 2007 году вместе с основателем основал компанию DuProprio по обучению клиентов.

Конечно, « новый » брокер по недвижимости приходит на рынок, на котором по-прежнему есть продавцы, но на котором недвижимость больше не продается как горячие пирожки. Разве это не плохое время для начала бизнеса, когда ипотека стоит дороже, чем во время пандемии ? « Я занимаюсь недвижимостью 22 года, – объясняет он. Когда я начинал в 2000 году, процентные ставки были на уровне 6,5 %. Я испытал сделку, которая была неочевидна. Я также работал с процентными ставками 2 % и 5%».

« Поскольку я взаимодействовал с 10 000 владельцев с начала своей карьеры, я понимаю, что влияет на сделку и мотивирует ее. Оглядываясь назад и на свой опыт, я могу сказать, что нет, этот более сложный рынок меня совсем не пугает. Совсем наоборот»,-с энтузиазмом продолжает он.

« Рынок становится все более сложным, и я глубоко убежден, что именно здесь я получу удовольствие и буду наиболее эффективным. На всех рынках, даже на 20 %, есть сделки, которые совершаются»,-напоминает он.

Мартин Десфосс более чем когда-либо заинтересован в своем новом вызове, поскольку он сотрудничает со своей супругой Амели Эбер, которая предложит услугу по обустройству дома (Home staging) до того, как недвижимость будет выставлена на продажу.

 

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в  компании Vendirect за 2021 год!  Ура! 

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

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