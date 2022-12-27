Интересные факты о вине

Вино — это алкогольный напиток, изготовленный из винограда, как правило, vitis vinifera, сброженный без добавления сахаров, кислот, ферментов, воды или других веществ.

Вино — это алкогольный напиток, изготовленный из винограда, как правило, vitis vinifera, сброженный без добавления сахаров, кислот, ферментов, воды или других веществ. Первое вино было обнаружено около 6000 лет назад на Ближнем Востоке. Самые ранние остатки вина были обнаружены в Иране и относятся к периоду неолита (8500-4000 лет до н.э.). Самые старые свидетельства выращивания винограда были найдены в Грузии, датируемые 7000-5000 гг. до н.э.

Факт о вине 1: Китайцы — крупнейшие потребители красного вина в мире. В 2013 году китайцы выпили рекордные 155 миллионов ящиков красного вина, тем самым превзойдя французов, потребление которых сократилось на 18 % до 150 миллионов ящиков. Растущая популярность красного вина в Китае во многом связана с тем, что красный цвет считается счастливым цветом. Это символическое значение в сочетании с оздоровительными свойствами напитка побуждает китайцев все чаще и чаще брать бутылку с полки супермаркета.

Факты о вине 2: Когда дело доходит до крупнейших потребителей вина в США, лидерами являются: Калифорния, Нью-Йорк, за которыми следует Флорида.

Но какая страна выпивает больше всего вина на душу населения? Ватикан с 74 литрами на душу населения в год, что составляет около 99 бутылок по 750 мл в год!

Факт о вине 3: Запах молодого вина называется «ароматом», в то время как более зрелое вино предлагает более тонкий ароматический «букет».

Факт о вине 4: первое вино было обнаружено около 6000 лет назад на Ближнем Востоке. Самые ранние остатки вина были обнаружены в Иране и относятся к периоду неолита (8500-4000 лет до н.э.). Самые старые свидетельства выращивания винограда были найдены в Грузии, датируемые 7000-5000 гг. до н.э. Предполагается, что изначально напиток забродил по ошибке. Местные дрожжи случайно попали в контакт с виноградом, хранящимся в контейнерах, и превратили содержащиеся в винограде сахара в спирт. Позже искусство виноделия было усовершенствовано египтянами и распространилось по Средиземноморью благодаря грекам. Римляне сделали его популярным по всей Европе, а испанцы, а также другие европейцы привезли свое вино в Новый Свет, Океанию и Южную Африку.

Факт о вине 5: Красные вина красные, потому что брожение извлекает цвет из кожицы винограда. Из черного винограда можно сделать как красное, так и белое вино, если не давать отжатому соку контактировать с кожицей.

Факт о вине 6: во всем библейском Ветхом Завете только в Книге пророка Ионы нет упоминания о виноградной лозе или вине.

Факт о вине 7: появляется все больше научных доказательств того, что умеренное регулярное употребление вина может снизить риск сердечных заболеваний, болезни Альцгеймера, инсульта и заболеваний десен.

Факт о вине 8: в соевом соусе в 10 раз больше антиоксидантов, чем в красном вине.

Факт о вине 9: красное вино, как правило, в большей степени, чем белое вино, обладает антиоксидантными свойствами и содержит ресвератрол, который играет важную роль в кардиозащитном эффекте вина.

Факт о вине 10: самая старая бутылка вина в мире датируется 325 годом нашей эры и была найдена недалеко от города Шпейер в Германии, внутри одного из двух римских саркофагов. Она выставлена в городском Историческом музее Пфальца.