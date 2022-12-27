Шесть причин причин полюбить горький шоколад

Хорошая новость: учёные советуют есть шоколад каждый день. Плохая новость: настоящим шоколадом врачи считают только горький. Чем больше какао и чем меньше сахара – тем больше пользы для здоровья.
1. Шоколад заставляет мозг работать
Этой цели служат сразу несколько полезных веществ: олифенолы улучшают кровоснабжение, фенилалалин – память, а теобромин и кофеин повышают работоспособность. Долька чёрного шоколада помогает в работе и учёбе даже лучше, чем чашка кофе.
2. В нём больше антиоксидантов, чем в зелёном чае и яблоках
Антиоксиданты борются со свободными радикалами. Эти частицы провоцируют развитие рака, атеросклероза, болезни Альцгеймера, диабета, катаракты и ещё около 50 опасных заболеваний.
3. Это один из лучших афродизиаков для женщин
Говорят, плитку шоколада всегда носил с собой Казанова. Хотя вообще-то даже само существование героя-любовника вызывает у историков сомнения. Так что, правда это или нет, мы, видимо, никогда не узнаем.
Но доподлинно известно, что у любительниц шоколада уровень сексуального желания и удовлетворения от секса выше, чем у тех, кто предпочитает другие сладости – к такому выводу пришли учёные из Милана. Дело в том, что уже знакомый нам фенилаланин не только улучшает память, но и провоцирует выработку эндорфинов. Счастливая женщина – страстная женщина.
4. Шоколад улучшает настроение
Помимо фенилалалина, какао-бобы содержат целый ряд веществ, снимающих стресс и улучшающих настроение. А ещё в шоколаде есть каннабиноиды – эти вещества действуют как марихуана. Вот только для достижения заметного эффекта придётся съесть не менее 55 плиток.
5. И борется с болезнями сердца и сосудов
Учёные оценили питание 55 тысяч людей в возрасте от 50 до 64 лет и выяснили: те, кто регулярно съедают по 30 грамм шоколада в день, реже страдают аритмией, у них на 30% ниже риск возникновения болезней сердца и на 25% меньше вероятность инсультов.
6. Шоколадом можно вылечить кашель
Учёные доказали, что шоколад подавляет кашель даже эффективнее лекарств от простуды. В рамках эксперимента участникам предлагали разные средства от кашля: с кодеином (активный компонент многих лекарств от кашля), с теобромином (им богаты какао-бобы) и плацебо. Затем участников подвергали воздействию капсаицина. Это жгучее вещество из перца чили вызывает кашель и чихание. Так вот: группе, принимавшей лекарство с теобромином, потребовалось на треть больше капсаицина, чтобы начать кашлять.
Как и у любого продукта, у горького шоколада есть противопоказания:
- Его нельзя детям, людям с нарушением сна или с повышенным артериальным давлением.
- Ни в коем случае нельзя давать шоколад кошкам и собакам. В какао содержатся метилксантин и теобромин – эти вещества крайне токсичны для животных, вплоть до летального исхода.
- Не стоит есть больше 30 грамм шоколада в день – иначе спровоцируете бессонницу, изжогу и повышенное давление.