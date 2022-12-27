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Общество Здоровье, медицина Шесть причин причин полюбить горький шоколад

Шесть причин причин полюбить горький шоколад

Виктория Христова Дек 27, 2022 Здоровье, медицина, Новости Комментарии к записи Шесть причин причин полюбить горький шоколад отключены 22 Просмотров

Хорошая новость: учёные советуют есть шоколад каждый день. Плохая новость: настоящим шоколадом врачи считают только горький. Чем больше какао и чем меньше сахара – тем больше пользы для здоровья.

Хорошая новость: учёные советуют есть шоколад каждый день. Плохая новость: настоящим шоколадом врачи считают только горький. Чем больше какао и чем меньше сахара – тем больше пользы для здоровья.

1. Шоколад заставляет мозг работать

Этой цели служат сразу несколько полезных веществ: олифенолы улучшают кровоснабжение, фенилалалин – память, а теобромин и кофеин повышают работоспособность. Долька чёрного шоколада помогает в работе и учёбе даже лучше, чем чашка кофе.

2. В нём больше антиоксидантов, чем в зелёном чае и яблоках

Антиоксиданты борются со свободными радикалами. Эти частицы провоцируют развитие рака,  атеросклероза, болезни Альцгеймера, диабета, катаракты и ещё около 50 опасных заболеваний.

3. Это один из лучших афродизиаков для женщин

Говорят, плитку шоколада всегда носил с собой Казанова. Хотя вообще-то даже само существование героя-любовника вызывает у историков сомнения. Так что, правда это или нет, мы, видимо, никогда не узнаем.

Но доподлинно известно, что у любительниц шоколада уровень сексуального желания и удовлетворения от секса выше, чем у тех, кто предпочитает другие сладости – к такому выводу пришли учёные из Милана. Дело в том, что уже знакомый нам фенилаланин не только улучшает память, но и провоцирует выработку эндорфинов. Счастливая женщина – страстная женщина.

4. Шоколад улучшает настроение

Помимо фенилалалина, какао-бобы содержат целый ряд веществ, снимающих стресс и улучшающих настроение. А ещё в шоколаде есть каннабиноиды – эти вещества действуют как марихуана. Вот только для достижения заметного эффекта придётся съесть не менее 55 плиток.

5. И борется с болезнями сердца и сосудов

Учёные оценили питание 55 тысяч людей в возрасте от 50 до 64 лет и выяснили: те, кто регулярно съедают по 30 грамм шоколада в день, реже страдают аритмией, у них на 30% ниже риск возникновения болезней сердца и на 25% меньше вероятность инсультов.

6. Шоколадом можно вылечить кашель

Учёные доказали, что шоколад подавляет кашель даже эффективнее лекарств от простуды. В рамках эксперимента участникам предлагали разные средства от кашля: с кодеином (активный компонент многих лекарств от кашля), с теобромином (им богаты какао-бобы) и плацебо. Затем участников подвергали воздействию капсаицина. Это жгучее вещество из перца чили вызывает кашель и чихание. Так вот: группе, принимавшей лекарство с теобромином, потребовалось на треть больше капсаицина, чтобы начать кашлять.

Как и у любого продукта, у горького шоколада есть противопоказания:

  • Его нельзя детям, людям с нарушением сна или с повышенным артериальным давлением.
  • Ни в коем случае нельзя давать шоколад кошкам и собакам. В какао содержатся метилксантин и теобромин – эти вещества крайне токсичны для животных, вплоть до летального исхода.
  • Не стоит есть больше 30 грамм шоколада в день – иначе спровоцируете бессонницу, изжогу и повышенное давление.
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