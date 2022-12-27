В 2022 году Canadian Tire празднует первый столетний юбилей компании

Вот уже ровно сто лет работает по всей стране самая большая и известная торговая сеть Канады.

Сегодня сеть магазинов Canadian Tire раскинулась от моря и до моря по всей Канаде. В сети — более пятиста больших магазинов и свыше тысячи малых (расположенных в небольших городах и являющихся частью автозаправочных станций компании). C учётом распределительных пунктов в далёкой и малодоступной местности, всего Canadian Tire владеет на сегодняшний день 1700 магазинами. Согласно данным, вытекающим из опросов общественного мнения, 98% жителей страны узнают лого компании и знают, чем та торгует (удивление вызывает, скорее, тот факт, что целых 2% канадцев никогда не слыхали о Canadian Tire – вот так и ловят марсианских шпионов!) Сеть гордится по праву тем, что ни одна другая торговая сеть не привлекает ежегодно столько покупателей, сколько приходят за покупками в её магазины.

Термин «Canadian Tire» означает «Канадская шина», что логично — ведь небольшой магазин с этим названием торговал сто лет назад именно автомобильными шинами, разбавляя продажи насосами, приспособлениями и инструментами для ремонта автомашин, обивкой для автомобильных сидений, гудками, дворниками-очистителями, бидонами для бензина и прочими вещами, так необходимыми автомобилистам.

В сентябре 1922 года, когда братья Джон и Альфред Биллс (Billes) вложили 1800 долларов в приобретение магазина Hamilton Tire, расположенного в предместье Торонто, никто и подумать не мог, что магазин вырастет в одну из самых крупных канадских торговых сетей, а автомобильные отделы станут лишь одним из многочисленных направлений работы. Сегодня мы приобретаем в Canadian Tire тысячи товаров — от шампуров для приготвления шашлыка, до новогодних ёлок; от утюгов до пылесосов; от велосипедов до чистящих средств; от коньков до краски…

К тому же, сеть славится своей благотворительной деятельностью, спонсируя около шестидесяти канадских спортивных федераций и ассоциаций, десятки фондов помощи детям, больницам, исследовательским центрам и лабораториям. Canadian Tire называют «иконой канадской торговли», и на конец 2022 года нет ни одной другой торговой сети, которая могла бы стать серьёзным конкурентом столетнему юбиляру.

Остаётся поздравить самую известную и самую большую торговую организацию страны с первым, но, наверняка, с далеко не последним столетним юбилеем.