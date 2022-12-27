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Logo Canadian Tire
Первый логотип Canadian Tire, представленный почтеннейшей публики сто лет тому назад.

Компания Canadian Tire отмечает первое столетие своей деятельности

Megan Jorgensen Дек 27, 2022 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Хорошие новости Оставить комментарий 65 Просмотров

В 2022 году Canadian Tire празднует первый столетний юбилей компании

Вот уже ровно сто лет работает по всей стране самая большая и известная торговая сеть Канады.

Сегодня сеть магазинов Canadian Tire раскинулась от моря и до моря по всей Канаде. В сети — более пятиста больших магазинов и свыше тысячи малых (расположенных в небольших городах и являющихся частью автозаправочных станций компании). C учётом распределительных пунктов в далёкой и малодоступной местности, всего Canadian Tire владеет на сегодняшний день 1700 магазинами. Согласно данным, вытекающим из опросов общественного мнения, 98% жителей страны узнают лого компании и знают, чем та торгует (удивление вызывает, скорее, тот факт, что целых 2% канадцев никогда не слыхали о Canadian Tire – вот так и ловят марсианских шпионов!) Сеть гордится по праву тем, что ни одна другая торговая сеть не привлекает ежегодно столько покупателей, сколько приходят за покупками в её магазины.

Термин «Canadian Tire» означает «Канадская шина», что логично — ведь небольшой магазин с этим названием торговал сто лет назад именно автомобильными шинами, разбавляя продажи насосами, приспособлениями и инструментами для ремонта автомашин, обивкой для автомобильных сидений, гудками, дворниками-очистителями, бидонами для бензина и прочими вещами, так необходимыми автомобилистам.

В сентябре 1922 года, когда братья Джон и Альфред Биллс (Billes) вложили 1800 долларов в приобретение магазина Hamilton Tire, расположенного в предместье Торонто, никто и подумать не мог, что магазин вырастет в одну из самых крупных канадских торговых сетей, а автомобильные отделы станут лишь одним из многочисленных направлений работы. Сегодня мы приобретаем в Canadian Tire тысячи товаров — от шампуров для приготвления шашлыка, до новогодних ёлок; от утюгов до пылесосов; от велосипедов до чистящих средств; от коньков до краски…

К тому же, сеть славится своей благотворительной деятельностью, спонсируя около шестидесяти канадских спортивных федераций и ассоциаций, десятки фондов помощи детям, больницам, исследовательским центрам и лабораториям. Canadian Tire называют «иконой канадской торговли», и на конец 2022 года нет ни одной другой торговой сети, которая могла бы стать серьёзным конкурентом столетнему юбиляру.

Остаётся поздравить самую известную и самую большую торговую организацию страны с первым, но, наверняка, с далеко не последним столетним юбилеем.

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