Убийство и самоубийство в Монреале

В Монреале убита женщина, а виновник её гибели тут же покончил с собой

Очередное печальное событие в Монреале. На сей раз убита женщина, а виновник её гибели совершил самоубийство.

В ночь с понедельника на вторник, с 26 на 27 декабря, в монреальском районе Pointe-aux-Trembles найдены безжизненные тела мужчины и женщины. Оба тела были обнаружены на наружной лестнице, ведущей в квартиру на 25ой авеню, на пересечении с улицей Notre-Dame.

Сотрудники машины скорой помощи, прибывшей по вызову полицейских (которых, в свою очередь, вызвали соседи, услышавшие шум на лестнице), констатировали смерть и мужчины, и женщины. Обеим жертвам было примерно по 45 лет. На теле женщины есть следы насилия и, скорее всего, действия мужчины и стали причиной её гибели (более точного описания пока полиция не предоставила). Согласно первоначальным предположениям мужчина убил во время ссоры женщину, а затем покончил с собой, но эти факты пока считаются основной версией, а не официальным заключением. Расследование не завершено и район гибели людей пока оцеплен. Имена и фамилии жертв тоже пока не сообщаются.

Женщина стала сороковой жертвой убийства на территории Монреаля с начала года.