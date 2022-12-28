Чем полезны морепродукты, и какие их виды лучше?

Регулярное потребление морепродуктов положительно сказывается на всём организме человека, так как они содержат в себе большое количество полезных микроэлементов и минералов, которые в свою очередь укрепляют иммунитет и улучшают работу внутренних органов

Регулярное потребление морепродуктов положительно сказывается на всём организме человека, так как они содержат в себе большое количество полезных микроэлементов и минералов, которые в свою очередь укрепляют иммунитет и улучшают работу внутренних органов. Это подтверждают не только научные статьи, но и сами люди, ведь наблюдая за народами и их рационом можно выделить японцев, чья продолжительность жизни остаётся на высоком уровне, и богатства моря сыграли свою роль в этом.

Морепродуктами является беспозвоночное население солёных вод: кальмары, мидии, креветки и устрицы

Белок

Морское мясо очень отличается от более привычного для нас мяса теплокровных животных, ведь оно содержит в себе намного больше белков, которые лучше усваиваются организмом. Нельзя забывать об относительно низкой калорийности этих продуктов из-за малого количества углеводов, что также является весомым преимуществом для людей, сидящих на диетах или просто следящих за своим весом. Морское мясо очень ценится, ведь оно не только вкусное и нежное, но и безумно полезное для пищеварения.

Минералы и микроэлементы

О различных витаминах и минералах, содержащихся в морепродуктах, можно говорить очень долго. Например, в кальмарах содержится много калия, который поддерживает водный баланс и нормальное давление на стенки сосудов в организме. Крабы богаты фосфором, который обеспечивает нормальный рост костей и участвует в синтезе аминокислот. Нельзя забывать и о других не менее важных компонентах, таких как йод, железо, марганец, омега-3 кислоты, витамин D и витамины группы B.

Постоянное потребление рыбной продукции нормализует работу внутренних органов, в особенности сердца, ведь полиненасыщенные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, помогают предотвратить многие болезни сердечно-сосудистой системы.

Морепродукты являются одним из основных источников йода. Он необходим для корректной работы щитовидной железы, которая вырабатывает гормоны, влияющие на развитие, рост и метаболизм.

Осторожность не помешает.

В рыбе могут содержать не только полезные для организма соединения, ведь из-за загрязнения окружающей среды в тканях животных скапливаются тяжёлые металлы, которые могут нанести вред человеку при больших концентрациях в организме. Ртуть, которая содержится в моллюсках и хищных обитателях моря, является очень токсичным веществом. Оно негативно сказывается на работе нервной, пищеварительной и иммунной системы. А мышьяк, скапливающийся в кальмарах и мидиях, способен привести к развитию рака и диабета.

Аллергические реакции на вещества, содержащиеся в морских обитателях, тоже являются причиной, по которой рыбу нельзя назвать безопасным продуктом. Человек может страдать от сильного зуда и жжения слизистых, возможны даже отёки и потеря сознания.

Существует немалый риск заражения паразитами через приём необеззараженной рыбной продукции, поэтому необходимо не игнорировать внешние признаки испорченности и, конечно же, не забывать о термической обработке.

Что делать? Чтобы обезопасить себя, свою семью от негативного влияния морепродуктов на организм, следует внимательно выбирать продукты и соблюдать определённые правила: Рыбу рекомендуют употреблять в пищу только в свежем виде. Так она не только намного вкуснее, но и безопасней, ведь в таком случае она содержит наименьшее количество вредных бактерий. Устриц же в заведениях едят исключительно свежими, так как они обладают огромным количеством полезных веществ, которые при дальнейшем хранении или обработке просто распадаются. В большинстве случаев люди в магазинах сталкиваются с замороженной рыбой, чей срок пребывания в таком состоянии ставит под сомнение качество продукта. Именно поэтому такую рыбу едят только приготовленную, то есть термически обработанную. Так вы обезопасите себя от патогенных микроорганизмов и вредных компонентов. Чем дольше живёт рыба и чем выше она находится в цепи питания, тем больше содержание в ней ртути. Поэтому при выборе лучше отдавать предпочтение молодой рыбе и при необходимости воздержаться от потребления крупных хищников. Не стоит составлять свой рацион исключительно из морепродуктов. 400-450 грамм в неделю вполне достаточно. Беременным женщинам очень важно потреблять минимум 360 грамм рыбной продукции в неделю, так как она является источником легкоусвояемых белков и витаминов, которые так нужны для правильного развития плода. Но не стоит выбирать жирные и сильно крупные сорта, так как именно в них и содержится большое количество тяжёлых металлов. При выборе креветок стоит поинтересоваться о месте их вылова, так как во многих водоёмах, где их вылавливают, содержатся радиоактивные вещества. Проверяйте внешний вид продукта – чёрная голова обитателя является признаком долгого хранения в незамороженном состоянии, что и влечет за собой испорченность продукта. Будьте бдительны, и тогда на ваш стол попадут лишь самые лучшие и свежие креветки, которые в случае соблюдения всех правил принесут организму лишь пользу. Время года, в которое были выловлены мидии и выставлены на прилавки магазинов, имеет огромное значение. В сезон, а именно с сентября по апрель, их в водоёмах наибольшее количество, и полезных веществ в них тоже больше. Выбирайте именно эти месяцы. Каждое морское животное имеет свои особенные свойства, и для их сохранения нужно знать правила приготовления. Например, чтобы уменьшить содержание ртути в кальмарах, их размораживают в холодной воде, которая “вымывает” это опасное вещество из тканей морского жителя. Далее их просто отваривают около 5 минут, предварительно опуская их в кипящую воду. Кормить маленьких детей рыбой не рекомендуется, особенно если они не достигли 3-х летнего возраста. Так вы убережёте ребёнка от токсичных веществ и от костей, которыми в силу своей неаккуратности могут с лёгкостью подавиться. Любителям японской кухни стоит не перебарщивать с потреблением многих блюд, содержащих в себе сырую рыбу, так как в ней могут находиться паразиты. Также частое потребление рыбы в сыром виде приводит к различным заболеваниям печени. Как бы не была опасна рыба в некоторых случаях, не стоит забывать о её бесценных свойствах. При правильной обработке вы получите исключительно вкусное и богатым витаминами и микроэлементами блюдо.