Ученые из Канады выяснили, как увеличить шансы на «успешное» старение

Канадским ученым удалось выяснить, какие факторы влияют на «успешное» старение.

«Концепция успешного старения, используемая в данном исследовании, включает в себя способность выполнять как повседневную, так и инструментальную повседневную деятельность, отсутствие психических заболеваний, проблем с памятью и инвалидизирующей хронической боли, адекватную социальную поддержку и самоотчеты пожилых людей о счастье и субъективное восприятие своего физического здоровья, психического здоровья и процесса старения как хорошего», — International Journal of Environmental Research and Public Health.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 7651 респондент, из которых 1446 иммигрантов. Возраст участников составил 60 лет и больше.

В ходе исследования учеными оценивалось социальное положение участников исследования, их физическое благополучие, эмоциональное и психологическое состояние, а также общее состояние их здоровья. Кроме того, ученые учли и ряд факторов, таких как пол, образование, возраст и другие.

После анализа полученных данных ученые смогли определить факторы, которые положительно влияют на «успешное» старение. Значимые факторы, связанные с «успешным» старением, включали женский пол, более высокий доход, замужество, отсутствие ожирения, отсутствие курения, интенсивные физические нагрузки.