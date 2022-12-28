В Торонто построили дом-музей художника Чарльза Пахтера

В Торонто построен новый музей и резиденция для канадского художника Чарльза Пахтера. Об этом 26 декабря пишет портал Dezeen.

В Торонто построен новый музей и резиденция для канадского художника Чарльза Пахтера. Об этом 26 декабря пишет портал Dezeen.

Канадский художник, известный своими картинами с изображением лосей, пейзажей и королевы Елизаветы отремонтировал существующую студию, которая занимает промышленный участок в Китайском квартале Торонто.

В здании площадью 725 кв. м находятся жилые помещения и офис художника, а также галерея и пространство для проведения мероприятий. Пристройка, в которой разместился музей, имеет изогнутые углы снаружи, вдохновленные округлыми формами, встречающимися на картинах Пахтера.

«Мы использовали картины Чарльза в качестве отправной точки для дизайна здания: его цветовая палитра синего цвета, упрощенная простота формы», — сказала архитектор Лиа Мастон.

Интерьеры помещения были спроектированы так, чтобы они были наполнены естественным светом, избегая попадания прямых солнечных лучей. В галерейных помещениях несколько круглых световых люков помогают более естественно отображать картины Пахтера.

Первый этаж здания отведен для общественных мероприятий. На втором этаже находятся апартаменты художника, которые включают в себя две спальни, гостиную и кабинет.

На верхнем этаже есть небольшой проход, который используется для доступа на обширную крышу. Перфорированные металлические экраны закрывают внешние пространства, обеспечивая некоторую приватность.