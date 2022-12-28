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Довольный Дональд Трамп

Налоговые декларации Трампа обнародуют 30 декабря

Виктория Христова Дек 28, 2022 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Налоговые декларации Трампа обнародуют 30 декабря отключены 50 Просмотров

Налоговые декларации экс-президента США Дональда Трампа решил опубликовать 30 декабря Комитет по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США

Налоговые декларации экс-президента США Дональда Трампа решил опубликовать 30 декабря Комитет по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США, 27 декабря сообщает Reuters.

Уточняется, что к публикации готовятся декларации Трампа за 2015–2021 года. Комитет по доходам и расходам, в котором большинство за демократами, проголосовал за этот шаг еще 20 декабря, но они не были сразу обнародованы, так как в них содержится конфиденциальная информация, которая будет скрыта к моменту публикации.

Ранее сообщалось, что в поддержку решения об опубликовании налоговых деклараций экс-президента США за последние шесть лет проголосовали 26 конгрессменов, против выступили 16 членов комитета. Публиковать свои налоговые декларации Трамп отказывался еще во время президентской гонки 2016 года, но он проиграл дело в суде за сохранение этих сведений в тайне от своих политических оппонентов.

Трампа обвиняют в том, что за 2016–2017 годы он недоплатил налоги. Экс-президент отрицает обвинения. Декларации хотели опубликовать еще в 2016 году в период предвыборной президентской гонки, когда Трамп победил.

Суд присяжных Манхэттена признал две фирмы бывшего президента США виновными в налоговом мошенничестве. Также компании обвинили в фальсификации деловой документации. Trump Corp. и Trump Payroll Corp. были замешаны в схеме обмана американских налоговых органов.

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