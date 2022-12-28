Мировой рынок древесины ждут потрясения в 2023 году

Цены на древесину на мировом рынке упали до нового минимума в конце декабря, при этом прогнозы на 2023 год тоже не оптимистичны

Цены на древесину на мировом рынке упали до нового минимума в конце декабря, при этом прогнозы на 2023 год тоже не оптимистичны: аналитики не ожидают восстановления рынка древесины до 2024 года, 26 декабря сообщает немецкий новостной портал Agrarheute.

По мнению большинства аналитиков, рост процентных ставок и опасения рецессии являются основными причинами продолжающегося падения цен на мировом рынке древесины. В США повышение процентных ставок Федеральной резервной системой привело к тому, что процентные ставки по 30-летним ипотечным кредитам достигли уровня, невиданного за последние 20 лет. В Европе процентные ставки на строительство также стремительно растут и достигли самого высокого уровня за 11 лет.

Это сильно омрачило перспективы роста строительной отрасли. Даже недавнее значительное сокращение запасов и снижение производства древесины пока не смогли остановить падение цен. Ужесточение санкций против России и Белоруссии, на долю которых в совокупности приходится более 10% мирового экспорта древесины, еще больше сократили глобальные поставки.

Крупные лесопильные заводы США и Канады в настоящее время сокращают производство, чтобы стабилизировать рынок и цены на древесину. В США рост ипотечных ставок привел к значительному замедлению продаж жилья и строительства в Штатах и Европе, что привело к значительному замедлению продаж.

Это событие сказалось на мировых ценах на древесину, которые упали до самого низкого уровня с июня 2020 года. Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США удвоилась по сравнению с началом года. Уверенность строительных компаний, по данным опросов, упала в ноябре до самого низкого уровня за десять лет.

Древесина является важным промышленным сырьем и незаменимым строительным материалом во всем мире. Хотя рынок фьючерсов на древесину далеко не так ликвиден, как рынки многих других видов промышленного сырья, аналитики по-прежнему считают цену на древесину важным индикатором для оценки общего развития мировой экономики.