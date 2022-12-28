Недвижимость: OSFI принимает решение по стресс-тесту

Банковский регулятор Канады сохраняет свою квалификационную ставку по незастрахованным ипотечным кредитам без изменений

Банковский регулятор Канады сохраняет свою квалификационную ставку по незастрахованным ипотечным кредитам без изменений, предотвращая призывы некоторых кругов смягчить критерии на фоне резкого роста процентных ставок в этом году.

Управление суперинтенданта финансовых учреждений (OSFI) объявило в четверг утром, что оно сохранит текущий стресс–тест, который требует от заемщиков показать, что они могут позволить себе ставку либо в размере 5,25%, либо на два процентных пункта выше их согласованной контрактной ставки – в зависимости от того, что выше.

Поскольку процентные ставки неуклонно повышались в течение 2022 года, большинству заемщиков теперь приходится проходить квалификацию по ставке значительно выше этого уровня в 5,25%, что привело к некоторым предположениям о том, что стресс-тест может быть скорректирован или смягчен.

Однако в пресс-релизе OSFI, объявляющем о своем решении, говорится, что было “разумно” продолжать проверять заемщиков на предмет неблагоприятных условий, при этом изменения возможны в любое время, если условия будут подходящими.

“Во времена экономической неопределенности с растущей уязвимостью MQR [минимальная квалификационная ставка] была и продолжает оставаться ключевым инструментом поддержки надежного андеррайтинга ипотечных кредитов”, – сказал Толга Ялкин, помощник суперинтенданта регулятора по политике, инновациям и связям с заинтересованными сторонами.

В отчете RBC Economics в начале декабря указывалось, что, несмотря на наличие “веских оснований” для уменьшения буфера стресс-теста, маловероятно, что политики рассмотрят изменение в настоящее время.

Помощник главного экономиста банковского гиганта Роберт Хог сказал, что OSFI будет опасаться стимулирования спроса на жилье путем ослабления стресс-теста, что противоречит попыткам Банка Канады замедлить экономику и обуздать инфляцию.

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