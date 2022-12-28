Недвижимость: OSFI принимает решение по стресс-тесту

Банковский регулятор Канады сохраняет свою квалификационную ставку по незастрахованным ипотечным кредитам без изменений, предотвращая призывы некоторых кругов смягчить критерии на фоне резкого роста процентных ставок в этом году.
Управление суперинтенданта финансовых учреждений (OSFI) объявило в четверг утром, что оно сохранит текущий стресс–тест, который требует от заемщиков показать, что они могут позволить себе ставку либо в размере 5,25%, либо на два процентных пункта выше их согласованной контрактной ставки – в зависимости от того, что выше.
Поскольку процентные ставки неуклонно повышались в течение 2022 года, большинству заемщиков теперь приходится проходить квалификацию по ставке значительно выше этого уровня в 5,25%, что привело к некоторым предположениям о том, что стресс-тест может быть скорректирован или смягчен.
Однако в пресс-релизе OSFI, объявляющем о своем решении, говорится, что было “разумно” продолжать проверять заемщиков на предмет неблагоприятных условий, при этом изменения возможны в любое время, если условия будут подходящими.
“Во времена экономической неопределенности с растущей уязвимостью MQR [минимальная квалификационная ставка] была и продолжает оставаться ключевым инструментом поддержки надежного андеррайтинга ипотечных кредитов”, – сказал Толга Ялкин, помощник суперинтенданта регулятора по политике, инновациям и связям с заинтересованными сторонами.
В отчете RBC Economics в начале декабря указывалось, что, несмотря на наличие “веских оснований” для уменьшения буфера стресс-теста, маловероятно, что политики рассмотрят изменение в настоящее время.
Помощник главного экономиста банковского гиганта Роберт Хог сказал, что OSFI будет опасаться стимулирования спроса на жилье путем ослабления стресс-теста, что противоречит попыткам Банка Канады замедлить экономику и обуздать инфляцию.
Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!
У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.
Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы