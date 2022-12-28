Судну из Британии не удалось провезти четыре тонны наркотиков через Испанию

Перехват британского парусника с 4,4 тонны наркотиков был проведен сотрудниками полиции Испании на юге страны, сообщает 27 декабря пресс-служба правоохранительных органов.

Перехват британского парусника с 4,4 тонны наркотиков был проведен сотрудниками полиции Испании на юге страны, сообщает 27 декабря пресс-служба правоохранительных органов.

В правоохранительных органах уточнили, что агенты Национальной полиции в ходе совместной операции с Таможенным надзором Налогового агентства и при участии Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании изъяли более четырех тонн наркотиков, которые находились на борту британского парусника.

Судно направилось к западному побережью Марокко для загрузки наркотиков. Затем из-за погодных условий ему пришлось вернуться в воды Испании. Операция была проведена в заливе Кадис.

В ходе операции сотрудники правоохранительных органов задержали двух членов экипажа из Британии, которые, как предполагается, планировали отправиться в Латинскую Америку.