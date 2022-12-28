Ошибки, которые совершаем после еды и которые вредны для здоровья. Избегаем совершать эти действия
Обычные и привычные действия, которые мы привыкли совершать после хорошего обеда, могут вредить нашему здоровью. Избегаем совершать эти ошибки:
- Не ложимся подремать! Почему? Потому что, хотя последобеденная сьеста (модное слово, давно уже разошедшееся по миру) притягательна и придаёт силу, но в действительности она мешает пищеварению. Когда человек ложится, процесс пищеварения нарушается, продукты «застревают» в желудке, а желудочные соки поднимаются из желудка в пищевод и в глотку, из-за чего человек ощущает жжение в горле и во рту и что может привести к болезни желудка. Поэтому рекомендуется ложится не ранее, чем через два часа после принятия пищи.
- Старайтесь походить минут десять после еды. Даже не садитесь! Пусть организм поработает на переваривание пищи. Всегда (или же часто) можно найти десять минут на полезную во всех отношениях прогулку.
- Не занимайтесь спортом после еды. Это, казалось бы, понятно, но многие решают сразу же после еды заняться физическими упражнениями, дабы не набрать калорий. Это большая ошибка — в этом случае организм плохо переваривает пищу и перегружается. Такая нагрузка очень вредна. Дайте организму придти в себя. Как сказано выше, прогулка в течение десяти минут — идеальное времяпровождения после еды.
- Курение после еды. Курить вообще вредно, об этом даже упоминать неприлично. Но после еды курить ещё вреднее. Многочисленные исследования доказали, что эффект от курения одной сигареты, выкуренной после еды, соответствует эффекту 3-5 сигарет, выкуренных одна за другой. Это объясняется тем, что никтин в этом случае попадет непосредственно в пищевод и смешивается с кислородом, который присутствует в крови. Если уж бросить курить не получается, то закуривайте не ранее, чем через полтора часа после еды.
- Не пейте чай после еды! Многие уверены, что чай помогает переваривать пищу. На самом деле это не так. Дело в том, что в чае присутствуют дубильные вещества. Они полезны, но только если они попадают в желудок и действуют там, не смешиваясь с едой, потому что эти вещества мешают усвоению пищи. Лучше всего обождать час-другой после еды и лишь тогда выпить чайку.
- Не ешьте фрукты сразу после еды. Дело в том, что фрукты очень быстро усваиваются (за 20 минут), но если они попадают в полный желудок, то они плохо перевариваются и приводят к болям в желудке. Фрукты желательно есть за 20 минут, за полчаса до еды. Тогда, кстати, и чувство голода быстрее исчезнет.
- Избегайте жевать жевательную резинку после еды. Дело в том, что хотя жевательная резинка способствует исчезновению запаха еды, это так, но при её жевании в желудок попадает воздух, причём в больших количествах. А воздух ищет выход наружу. А как он выходит? То-то же! Или с громким звуком через рот, или с не менее громким через другой выход. Однако очень неудобно может получиться…
- Не занимайтесь плаванием после еды. Кроме того, что плавание — это тоже сильные физические нагрузки, о чём упомянуто выше, после еды температура тела повышается, а прохладная вода может вызвать термический шок. Никаких особенных последствий не будет (кроме лишней нагрузки на организм), но лучше таких моментов избегать.
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