Пираты. Легенды, мифы, правдивые факты – одна из интереснейших сторон истории человечества

Явление пиратства в течение тысячелетий – что правда, а что легенда в рассказах о пиратах.

Явление пиратства окружают бесчисленные легенды и мифы. Пираты предстают перед нами то в качестве жестоких беспредельщиков, то в виде романтичных героев баллад и фильмов… На самом деле пиратство — явление которое существовало (и существует до сих пор!) тысячи лет во всех морях и океанах. Как обычно, пираты — дети экономической составляющей истории человечества, потому что бандитизм, воровство, грабежи на дорогах существовали всегда. Пока есть товар, который доставляется из одного места в другое по дороге, будут существовать и грабители. Включая морских налётчиков — пиратов. Но из-за особенностей морского грабительского ремесла у пиратов на самом деле существовал ряд любопытных правил, которые сохранялись долгие века, практически без изменений:

Кажется невероятным, но в среде пиратов всегда существовала демократия. Даже тогда, когда общество, как таковое, о демократических правилах управления и не помышляло. Капитана корабля всегда избирали всеобщим голосованием, даже тогда, когда богатый судовладелец организовывал собственную «пиратскую фирму» и решал стать капитаном — команда утверждала его на пост или же отказывала в доверии. И процедура всегда проходила серьёзно, без интриг. Ведь от выбора капитана зависела жизнь команды. Капитана могли снять голосованием, могли отстранить на время могли изгнать из команды. Но только на берегу во время отдыха. Во время похода, во время вынужденного ремонта на далёком берегу власть капитана была беспредельной, любая попытка оспорить её могла окончиться казнью виновного. И это опять же понятно, жизни людей зависили от дисциплины. Те же правила касались боцмана и помощников капитана — их избирали, но им беспрекословно подчинялись в бою. У пиратов существовала система пенсионного обеспечения и премиальных задолго до того, как пенсии были установлены на государственном уровне. Были установлены правила — за потерю ноги столько-то причитается, за потерю глаза — столько-то, при уходе со службы, местная финансовая лавка будет выплачивать столько-то в течение стольких-то лет. Полагались премиальные за успешные действия в ходе абордажа, за обнаружение торгового или военного корабля, за храбрость в бою. Полагались даже премиальные новичкам — после боевого крещения. Ношение украшений. Все знают, что пираты носили серьги, браслеты, колье, кольца, перстни, цепочки (даже на лодыжках). Все украшения должны быть золотыми. Но дело не в том, что эти боевики обожали украшать себя побрякушками. Дело в том, что пираты, как любые представители опасных профессий, были глубоко суеверны. И считалось, что после гибели человека он должен быть захоронен в могиле на берегу под заупокойную молитву. В крайнем случае, тело должно быть обвернуто в саван и захоронено в море с привязанным грузом, чтобы оно ушло на морское дно, опять же, с прочтением молитвы. Но кто будет тратить время на копание могилы для чужого человека, труп которого прибило к берегу. Да даже для своего товарища, скончавшегося от раны, тратить время на обертывание в материю, привязывать груз, читать молитву — некогда же! И вот тут играют свою роль украшения. Считалось, что те, кто отдают последние почести погибшему, получают плату за свою работу, снимая золотые украшения, часто с драгоценными камнями. Такие действия не считались мародерством. Человек получал законно заработанные деньги за усилия и время, потраченные на похороны. Любопытно, что хотя женщин на флоте не приветствовали никогда и нигде (по логичным причинам — женщины часто становились причиной ссор), но в пиратской среде женщины — капитаны кораблей встречались регулярно. Некоторые из них стали фигурами легендарными. Почему их избирали на ответственный пост? Считается, что таким образом сглаживались противоречия между различными «фракциями», сторонниками той или иной кандидатуры — если предвыборная кампания заходила в тупик, то избрание женщины решало вопрос. В остальном обществе избрание женщины на пост руководителя было очень редким явлением. Равенство рас. Во времена, когда межрасовые отношения были далеки от идеальных (кто был рабовладельцем, а кто рабом, другой вопрос), на пиратских кораблях царило полное равенство представителей разных рас. Согласно отчётам военных моряков, среди пленных пиратов треть была чернокожими. По меньшей мере, эта статистика не менялась веками. Об этом говорится ещё в записях о пиратстве времён Юлия Цезаря. Причины понятны – многие беглецы из рабства примыкали к пиратам, а те с распростёртыми объятиями встречали храбрых и инициативных собратьев. В древности же пиратами часто становились жители прибрежных северо-африканских районов, которые, опять же, радостно приветствовали присоединяющихся к ним римлян, галлов и прочих европейцев. Гомосексуализм — любопытно, что среди пиратов это явление было не просто сильно развито, но и приветствовалось. Опять же, женщин на кораблях было очень мало, если они воообще были. Плавания были долги и тяжелы, и отдых в компании сурового и храброго мужчины считался чем-то совершенно нормальным. Чем больше однополых отношений, тем меньше психологических сложностей и меньше проблем в команде. В остальном обществе это явление было под запретом. Красный флаг. Об этом известно меньше. Как правило, наши современники считают, что пиратский флаг был черным или белым, с изображением черепа и скрещенных костей. На самом деле, для запугивания противника пираты использовали красный флаг. Он означал беспощадность – «пленных не берём, если вы осмелитесь сопротивляться». Если пират вывешивал красный флаг, команда торгового судна предпочитала капитулировать без боя. Наконец, знаменитая повязка на глазу! Да, её носили многие пираты. Но почему? Неужели столько пиратов теряли глаз? На самом деле считалось (и большая доля истины в этом утверждении есть), что в ночных условиях надо осматривать окрестности одним глазом. Даже днём один глаз помогает лучше различать далёкие предметы. Да, теряется перспектива, но корабль или скалу можно различить быстрее, чем при взгляде двумя глазами. Поэтому многие пираты предпочитали смотреть одним глазом. К тому же, второй глаз защищён нашлёпкой, и если будет ранен второй, можно тут же пустить в ход «запасной», который находится в безопасности.

Есть множество других интересных фактов из пиратской жизни, но что эта среда была весьма интересна и внесла много нового в общество, сомнений не вызывает.