В Онтарио убит полицейский, который прослужил в полиции всего лишь один год

Погибший в Онтарио полицейский стал четвёртым застреленным полицейским в провинции с сентября этого года.

Полицейский Гжегож Пишчала (Grzegorz Pierzchala – приносим извинения за возможные ошибки в транслитерации фамилии), был застрелен во вторник 27 декабря, когда он приехал на вызов после сообщения о том, что автомобиль упал в кювет неподалеку от города Хэгервиль (Hagerville), в южной части провинции Онтарио. По прибытии на место он был смертельно ранен преступниками, и скончался по пути в больницу, куда его пытался доставить случайный свидетель происшествия, пришедший на помощь раненому. Полиция прибыла на место очень быстро тут же начала поиски преступников.

Представитель провинциальной полиции Эд Санчук (Ed Sanchuk) сообщал, что погибшему было 28 лет, он работал в полиции всего лишь год, а роковой выезд стал его первым и последним самостоятельным выездом на место происшествия.

Премьер-министр Онтарио Дуг Форд выразил соболезнования родственникам погибшего, равно, как и премьер-министр Канады.

Двое подозреваемых в убийстве задержаны, это мужчина 25 лет по имени Рандалл МкКензи (Randall McKenzie) и женщина 30 лет, по имени Бранди Кристал Лин Стюар-Сперри (Brandi Crystal Lyn Stewart-Sperry) официальные обвинения в убийстве предьявлены им в среду, 28 декабря. И хотя негодяям уйти от правосудия не удастся, радости в том, что их схватили, мало — убитого молодого парня не вернёшь.

Гжегож стал четвёртым полицейским, убитым в Онтарио преступниками с 12 сентября этого года. Все четверо были убиты выстрелами из огнестрельного оружия.