Как вырастут цены в Квебеке и в Монреале в 2024 году

На какие товары стоит ожидать повышение цен в ближайшее время

Точные прогнозы по повышению цен в Квебеке на начало 2024 года и на весь предстоящий год.

Весьма уважаемый и серьёзный журнал Protegez-vous, как правило, не допускающий несерьёзных рассуждение, обещаний и не публикующий слухи, представил данные о том, какие товары и услуги подорожают с 1 января или же в самое ближайшее время.

Во-первых, по мнению экспертов, сотрудничающих с журналом, в 2024 году цены повысятся меньше, чем в 2023 году, что не может не радовать. Эксперты основываются на экономических показателях, включая данные Управления статистики Канады, отчёты компаний, городских и провинциальных служб, министерств финансов, торговли и т.д.

Но хотя цены будут (надеемся!) повышаться не так, как в 2023 году, всё же инфляция уходить не собирается. В Квебеке она составила 3,6% в ноябре, что меньше показателей предыдущих месяцев, но всё же положение не самое приятное. Теперь перейдём к категориям товаров и услуг.

Продукты питания

В 2023 году продукты питания, входящие в так называемую “корзину главных продуктов” подорожали в среднем на 6 процентов (некоторые больше, другие меньше, речь о средней величине и о самых необходимых продуктов). В 2024 году ожидается рост от 2,5% до 4,5%.

Цены повысятся больше всего на мясо, на овощи, на хлебо-булочные изделия. Эти цены вырастут на 5-7%.

Услуги госслужб

Правительство Квебека постановило, что до 2026 года цены на разные тарифы на услуги для граждан могут повышаться не более, чем на 3% в год. В первую очередь это касается Гидро-Квебека. Что касается повышения тарифов для малых и средних предприятий, то цены могут повышаться не более, чем на 6,5%. Следующее повышение будет с 1 апреля.

Муниципальные налоги

В первую очередь городские монреальские налоги на собственность увеличатся в среднем на 4,9% только в 2024 году. Но отдельные городские районы повысят цены на отдельные виды услуг на 9,3% (в городе Квебек городские налоги вырастут меньше – на 3,9%). Школьные налоги могут увеличиться даже в два раза, но всё зависит от соответствующего района, тут предсказать сложно.

Жилище

Повышение муниципальных и школьных налогов отразится на цене жилья. В Монреале ожидается повышение цен на 10% (в среднейм). В Монреале аренда квартиры в две спальные комнаты будет в среднем стоить 1230 долларов.

Цены на покупку жилых помещений (квартир и домов) вырастут в среднем по Канаде на 7,9%. Ипотечные выплаты могут вырасти в ближайшие пару лет от 20% до 40%.

Водительские права и регистрация транспортных средств

Автомобилисты, жители Монреаля уже платят налог на общественный транспорт (с 2011 года). А жители Большого Монреаля (Лаваль, Лонгёй и т.д.) начнут платить этот налог с 2024 года. Сумма его повышается с 45 до 59 долларов.

Ежемесячная плата за водительские права пятого класса стоит сегодня 24,75. Но с 1 января цена повышается до 25,50 в месяц.

Поездки в отпуск

Предсказать рост цен на билеты невозможно, всё зависит от самых разных факторов. Но в аэропорту Монреаля придётся платить на 5 долларов больше за вылет. Если до 31 декабря этот налог составлял 35 долларов, то с нового года он будет 40 долларов (его платим все мы, налог включён в цену билета из Монреаля).

Увеличение выплат в нашу пользу

И то хорошо! С 1 января правительство Квебека увеличивает на 4,4% выплаты пенсий и всевозможных пособий. Федеральные службы тоже повышают размер выплат, хотя на какую величину, пока не сообщается (повышение суммы будет с 29 января).

Уровень с которого придётся платить налоги при составлении налоговой декларации тоже повысится. Если в 2023 году в Квебеке налог не брался за сумму в 17183 доллара на человека, но в следующий раз сумма, с которой налог не берется, будет уже 18 056 долларов.

Средние зарплаты в частном секторе вырастут примерно на 3,7% в следующем году. Мало, конечно, но хоть что-то.