Частные кредиторы требуют от канадских домовладельцев-нарушителей выплатить долги

Канадские домовладельцы, борющиеся с растущими расходами по ипотеке, стали настолько серьезной проблемой, что правительство премьер-министра Джастина Трюдо призывает банки быть с ними помягче.

Ник Киприану, главный исполнительный директор RiverRock Mortgage Investment Corp., придерживается более жесткого подхода.

Корпорации, занимающиеся ипотечными инвестициями, или микропредприятия, такие как фирма Киприану, находятся в сложной ситуации. Резкий рост стоимости заимствований оказал давление на многих домовладельцев, что является более острой проблемой среди заемщиков микропредприятий, учитывая, что процентная ставка по их кредитам часто составляет 10% и более. Но у компаний нет ресурсов крупных банков Канады, а это означает, что микрофинансовые организации часто утверждают, что они не могут позволить своим клиентам так долго пропускать платежи и должны действовать быстрее, чтобы предотвратить убытки.

Поэтому, как только кто-то пропускает платеж, компания Киприану обращается к нему, чтобы узнать, можно ли вернуть все в прежнее русло. Если ответ отрицательный, они выдвигают ультиматум: продавайте сейчас, или мы продадим за вас.

“В прошлом году мы действовали крайне агрессивно”, – сказал он. “Когда у людей возникли проблемы, мы сказали: “Послушайте, вы не можете себе этого позволить. Давайте рассмотрим ваш бюджет. Хорошо, давайте продадим дом. Давайте работать над этим вместе, потому что в конечном итоге вы останетесь ни с чем”.

Это то давление, которое правительство Трюдо просит банки смягчить. В его Канадской хартии ипотечного кредитования, опубликованной в прошлом месяце, изложены руководящие принципы, которые банки должны использовать, чтобы помочь заемщикам оставаться в своих домах после исторического скачка процентных ставок. Поскольку высокая стоимость жилья становится одной из самых серьезных проблем правительства, оно стремится избежать массовых лишений права выкупа.

Но такие микрофоны, как RiverRock Киприану, контролируются провинциальными правительствами, а не федеральными, что не дает Трюдо никаких рычагов воздействия, чтобы заставить их прислушаться к новым руководящим принципам. И Киприану утверждает, что частные кредиторы, которые слишком снисходительны к просроченным заемщикам, рискуют обанкротиться.

“Я думаю, что не все микрофинансовые организации выживут”, – сказал он. “Я не думаю, что они проявляют инициативу в отношении людей, которые попадают в беду. Я думаю, они проявляют пассивность, надеясь, что все наладится и рынок исправит их ошибку”.

Есть признаки того, что общенациональный скачок числа новых предложений с начала года частично обусловлен продажами, вызванными микрофинансовыми организациями. И их положение вне федерального регулирования может подтолкнуть еще больше заемщиков в их объятия.

Хотя они претендуют лишь на около 1,7% национального ипотечного рынка, в последние годы у таких альтернативных кредиторов наблюдается двузначный рост. Отчасти это объясняется тем, что им не нужно проводить обязательный на федеральном уровне стресс-тест по ипотечным кредитам, который заставляет заемщиков банков доказывать, что у них достаточно дохода, чтобы справиться с кредитом, если ставки вырастут.

Поскольку ставки в настоящее время находятся на самом высоком уровне более чем за 20 лет, многие заемщики не могут преодолеть эту планку, и вместо этого все больше обращаются к микрофинансовым организациям. Согласно недавнему отчету Canada Mortgage & Housing Corp., активы 25 крупнейших ипотечных инвестиционных корпораций Канады выросли на 7,1% в первом квартале по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с шестипроцентным увеличением в отрасли в целом. Этот продолжающийся рост означает, что в ближайшие годы гораздо большему числу канадцев придется иметь дело с этой гораздо менее снисходительной породой кредиторов.

“Этот общий финансовый кризис, который ощущают канадцы по всем направлениям, подталкивает их к поиску альтернативных кредиторов”, – сказал Мэтью Гибсон, юрист по недвижимости из Гамильтона, Онтарио.

По его словам, количество ипотечных заявок, поступающих к нему на рассмотрение от этих компаний, выросло в три раза по сравнению с прошлым годом.

“Вам действительно нужно понимать, что крупный банк из-за своих активов, из-за своего размера, из-за своей безопасности другими способами может действовать медленнее”, – сказал он. “Из-за уязвимости частных кредиторов с точки зрения нехватки ресурсов, которыми располагают крупные банки, сложнее призывать их быть такими же снисходительными, как TD Bank или RBC, когда речь заходит о ком-то, кто не платил им в течение шести месяцев”.

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Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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