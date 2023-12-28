Канадских фермеров призвали готовиться к засухе

Местные фермеры в провинции Альберта получили предупреждение о предстоящей засухе и были призваны принять соответствующие меры к ее преодолению.

Ирригационный округ реки Сент-Мэри поделился информацией с фермерами о нехватке воды для полива весенних посевов. В сочетании с быстро таящим снегом в горах долго и сухо продержавшаяся погода весь вегетационный период и суровые начала зимы подорвали надежды на улучшение условий перед весной 2024 года.

Председатель ирригационного округа Джордж Лохьюс отметил, что успех поливного сезона зависит от снегопадов в гористых районах, а для восполнения низкого уровня напрашиваются осадки выше среднего и своевременные дожди весной и летом 2024 года.

Несмотря на небольшие осадки в конце сентября и снегопад в октябре, которые позволили надеяться на окончание засухи, рекордные максимумы температуры нарушили баланс, вызвав уменьшение снежного покрова в декабре. Уровень воды в озере Уотертон остается на уровне, характерном для июля, а водохранилище Святой Марии заполнено всего на 8%.

В прошлом году ситуация с засухой была не лучше нынешней. Тогда правительство оказало помощь аграриям в рамках программы AgriRecovery Framework.