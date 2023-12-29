Математика не позволит США и Канаде достичь планов по биотопливу

Реализация планов США и Канады в области биотоплива будет затруднена из-за математических расчетов. Возможно, что некоторые заводы, занимающиеся производством возобновляемого дизельного топлива, либо не будут построены, либо будут работать ниже своей мощности, либо существующие заводы будут закрыты.

Экономист по сельскому хозяйству Скотт Ирвин из университета Иллинойса поделился своими выводами 28 декабря в интервью сетевому изданию The Western Producer.

В июне Агентство по охране окружающей среды США приняло решение о производстве от четырех до 4,5 миллиардов галлонов (15-17 миллионов кубических метров) биодизеля к 2025 году. Однако производители биотоплива в США объявили о своих планах увеличить производство до шести миллиардов галлонов (22,7 миллиона кубических метров) к 2025 году и до 7,4 миллиардов галлонов (28 миллионов кубических метров) в последующие годы.

“У меня были интересные разговоры с инвестиционными банкирами, которые инвестируют в эту отрасль. Некоторые из них очень недовольны, когда слышат мои аргументы”, – заявил Ирвин.

По словам экономиста, существует большая разница в цене между биодизелем и обычным дизельным топливом. Биодизель продается по цене от 1,5 до 2 долларов за галлон. “Производство этого топлива является дорогим”, – сообщил Ирвин, отметив, что разница составляет 5 долларов за галлон. Если сравнить себестоимость биодизеля и обычного дизельного топлива, разница будет еще больше.

В обычных рыночных условиях биодизель является неконкурентоспособным. Спрос на него определяется исключительно государственной политикой, предполагающей продажу не более 4-4,5 миллиардов галлонов (15-17 миллионов кубических метров) в год к 2025 году. “Все инвестиционные банкиры упустили это из виду”, – пояснил Ирвин.

Компания Phillips 66 ввязалась в эту авантюру и в настоящее время строит завод стоимостью 1,25 миллиарда долларов в Родео, Калифорния, который будет производить 800 миллионов галлонов (3 миллиона кубических метров) топлива в год. Завод планируется открыть в первом квартале 2024 года.

Судьба биодизельной промышленности серьезно повлияет на производство сои и рапса. Для обеспечения заявленных объемов производства в США потребуется выращивать на треть больше сои.

Противники Ирвина утверждают, что достаточный спрос на биодизель может обеспечить только авиация.

Министерство энергетики США предлагает ввести налоговые льготы для авиационного биотоплива. Если это предложение будет принято, покупатели топлива из сельскохозяйственных культур получат право на кредит от 1,25 до 1,75 долларов за галлон.