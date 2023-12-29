В Канаде после летних пожаров задумались о национальном пожарном авиафлоте

Канада рассматривает возможность создания национального пожарного авиафлота после серии летних пожаров. Идею об образовании такого флота высказали профессор Джон Градек, преподающий авиационный менеджмент в Университете Макгилла, и профессор лесных пожаров майк фланниган из Университета Томпсон-Риверс.

Майк Фланниган прокомментировал ситуацию, заявив, что спрос на специальные авиационные средства для тушения пожаров будет только расти, и необходимо стратегически расширять ресурсы данной области. В настоящее время каждая провинция Канады самостоятельно решает вопрос обеспечения себя пожарной авиатехникой. Некоторые регионы имеют свой собственный пожарный флот, другие арендуют технику или полагаются на государственные самолеты.

Однако проблема заключается не только в значительном количестве пожаров, которые особенно сильно обострились минувшим летом, но и в старении существующего авиафлота. Например, провинция Онтарио имеет пожарный авиапарк из 20 самолетов, средний возраст самых больших из них составляет 24 года, а остальные 11 имеют возраст 53-55 лет. В Северо-Западных территориях находится 12 судов, выпущенных ещё в 1959 году, а также два самолета, способных забирать воду в водоемах без посадки, которые были созданы в 1968 и 1970 годах. Специалисты предлагают реформировать данную отрасль и создать национальные силы, которыми было бы легче маневрировать.

Президент профессиональной ассоциации пожарных Онтарио, Эрик Дэвидсон, считает, что пришло время национализировать систему тушения пожаров в стране и разделяет эту идею с Майком Фланниганом и Джоном Градеком. Фланниган отмечает, что переоборудование пассажирских самолетов также может помочь укрепить пожарную безопасность страны.

Однако, по мнению экспертов, хотя пожарный авиафлот играет важную роль, особенно при оперативном реагировании на выявление новых очагов лесных пожаров, решающий вклад в борьбу с ними вносят пожарные на земле, оснащенные специальной техникой.