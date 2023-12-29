США хотят получить богатые ресурсы Арктики вместо России и Канады

[США планируют обратить свое внимание на богатые ресурсы Арктики, которые на данный момент принадлежат России и Канаде./box]

По мнению экспертов, расширение континентального шельфа США позволит им иметь доступ к природным ресурсам, которые могут представлять интерес не только для США, но и для других стран, включая Россию и Канаду, сообщает РИА Новости.

США опубликовали официальное заявление о расширении своего континентального шельфа за пределы 200-мильной зоны от побережья в Беринговом море, Тихом океане, Мексиканском заливе, Атлантическом океане и в Арктике. Новые границы потребуют урегулирования вопросов с Японией и Канадой, но не вызовут спорных вопросов с Россией, заявили в Государственном департаменте США.

Это заявление США подчеркивает их стратегический и экономический интерес к ресурсам морского дна, включая полезные ископаемые, редкие земельные элементы, которые могут обеспечить развитие зеленой экономики, а также нефть и газ, отметила бывший куратор вопросов экологической безопасности в Пентагоне Шерри Гудман.

“Если бы США не предприняли этот шаг, то Россия или Канада могли бы претендовать на часть территории”, подчеркнул бывший командующий вооруженными силами Канады в Арктике Пьер Леблан, добавив, что для выявления потенциала неосвоенных месторождений в этом регионе необходимо провести дополнительные исследования.

Однако США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, что может затруднить воплощение заявок в жизнь, отмечает профессор Центра Арктических исследований Береговой охраны США Эбби Тингстад.

Напомним, что заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, прокомментировав заявление США о претензиях на расширение континентального шельфа, подчеркнул, что США не ратифицировали Конвенцию ООН. При этом все претензии рассматриваются комиссией ООН, действующей на основе этой Конвенции, и границы шельфа, установленные по рекомендациям комиссии, являются окончательными и обязательными для всех.