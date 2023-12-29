В Канаде планируют подвергать эвтаназии психически больных людей

В Канаде планируется вводить эвтаназию для пациентов с психическими заболеваниями. Согласно информации, опубликованной в газете “New York Times” 28 декабря, законопроект C-7, принятый в марте 2021 года, предусматривает ассистированную смерть для людей, страдающих психическими расстройствами.

Перед тем, как человека признают нуждающимся в ассистированной смерти, ему будет проведено соответствующее обследование, а его состояние должно быть признано неизлечимым. Однако федеральное правительство Канады приняло решение отложить реализацию права на эвтаназию для психически больных лиц до 17 марта 2024 года.

Организация “Dying with Dignity Canada”, занимающаяся защитой прав человека на последних стадиях жизни, заявила, что нужны дополнительные консультации и обсуждения, чтобы определить, как оказывать медицинскую помощь при смерти лицам, у которых психическое заболевание является основным.

Стоит отметить, что в Канаде эвтаназия уже предлагается для пациентов с неизлечимыми и хроническими заболеваниями. По данным федерального министерства здравоохранения, количество канадцев, воспользовавшихся услугами эвтаназии, в 2022 году составило более 13 тысяч человек, что на 31% больше, чем в предыдущем году. Интересно, что среди них было 463 человека, не страдающие от смертельной болезни.

В 2015 году Верховный суд Канады декриминализовал эвтаназию, ссылаясь на то, что принуждение жить с невыносимыми страданиями нарушает базовые права на свободу и безопасность.

Новая политика доступной эвтаназии, объявленная премьер-министром Канады Джастином Трюдо и его администрацией, была критикована уже с момента своего анонса. Некоторые члены консервативной партии обвинили их в пропаганде “культуры смерти”.