45-летняя жительница Канады влюбилась в дуб в Ванкувере и нашла в нем утешение

Она была 45-летней яркой женщиной, проживающей в Канаде. Однако ее непростые критерии в поисках утешения привели ее к необычной страсти.

Соня Семенова, более известная как “экосексуалка”, почувствовала непреодолимое влечение к дубу, который рос совсем рядом с ее домом в Ванкувере. За последний год она необычным образом ощущала “эротическую энергию” от этого прекрасного дерева, утверждая, что наконец-то нашла то, чего так долго искала.

Несмотря на свое эксцентричное влечение, Соня подчеркнула, что не вступает в физические сексуальные отношения с дубом. Ее связь с деревом основана исключительно на уровне мыслей, на обмене эротической энергией, который возникает, когда она находится вблизи этого дуба. Для нее наблюдение за изменениями в природе по смене сезонов стало настоящим актом любви.

Семенова уверена, что развитие экосексуальности может внести вклад в решение определенных экологических проблем, поскольку помогает людям наладить гармонию с корнями природы. Она считает, что посещение парков и жизнь в гармонии с природой позволяет людям подключиться к жизненным силам.

Несмотря на спорные и непонятные случаи такой любви, подобные события продолжают привлекать внимание общества. В декабре 2021 года известная личность по имени Кейт Каннингем вышла замуж за свое дерево и счастлива, уже проведя с ним целых три года вместе.