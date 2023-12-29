Газета Нью-Йорк Таймс подала в суд на Искусственный Интеллект. Прецедент, однако!

Первый в мире процесс над Искусственным Интеллектом. Опасность для ИИ пришла, откуда не ждали! Казнить нельзя помиловать?

Нью-Йорк Таймс (New York Times)- ежедневная газета, одна из из самых престижных газет в мире, подала в суд на компании, которые занимаются разработкой и продвижением Искусственного Интеллекта, известного, как ChatGPT.

По мнению представителей газеты, компании Open AI и Microsoft злостно нарушили права правообладателя (газеты New York Times в данном случае) при разработке своего детища, а сам искусственный интеллект продложает нарушать авторские права газеты, используя в своих ответах на вопросы пользователей информацию, которую ИИ черпает из Нью-Йорк Таймс. Искусственный “мозг” доходит до того, что регулярно цитирует отрывки из газеты и расширяет ответы таким образом, что потенциальному читателю нет смысла оформлять платную подписку и смотреть рекламные баннеры которые разные компании заказывают для публикации на страницах. В результате газета теряет и подписчиков, и доходы от рекламы, что, конечно же, по мнению истца, недопустимо.

Кроме того, Open AI и Microsoft во время работ по созданию Интеллекта пользовались подшивками этой газеты для создания базы данных ИИ. Оказывается (опять же, по мнению истца) новый ИИ “перелопатил” миллионы газетных статей, опубликованных за долгие годы.

Так речь идёт о злостном нарушении авторских прав (согласно заявлению истца), то газета требует возмещения убытков в миллионы долларов. По заявлению адвокатов газеты, попытки договориться мирно и полюбовно успехом не увенчались, так как Майкросфот и Open AI отказались вопрос обсуждать.

На самом деле, речь не о первом скандале с ИИ – несколько писателей и интернет-ресурсов уже обвинили ChatGPT в бесстыжем плагиате (причём среди писателей такие известные авторы, как Джон Гришем, Маргарет Атвуд или Джордж Мартин, а от Интернет-платформ жалобу подал известный интернет-ресурс Getty Image). Но до официальной подачи в суд и об официальном требовании рассмотреть дело и наказать виновных в плагиате речь зашла впервые. Остальные жалобщики, насколько известно, иски только готовят, но некоторые, как например Мартин (автор саги “Игра Престолов”), уже почти готовы к процессу. Возможно, они ожидают результата первого суда, но, возможно, в суд подадут в любом случае – ведь потенциальные истцы находятся в разных странах, и решение одного из судов не может быть прецедентом для суда другой страны даже в случае британского права.