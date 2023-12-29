Портрет Бенито Муссолини красуется в Монреальской церкви вот уже почти сто лет

В 1929 году известный канадский-квебекский художник Гидо Ниншери создал фреску, посвящённую Муссолини. Портрет дуче с тех пор можно увидеть в монреальской церкви.

Портрет Бенито Муссолини, находящийся в монреальской церкви до сих пор вызывает дискуссии в обществе. Это изображение фашистского лидера Италии является частью мозаики в Церкви Мадонны делла Дифеза (Madonna della Difesa) в Монреале, расположенной по адресу: 6810, Avenue Henri-Julien, Montréal. Церковь находится в районе Маленькая Италия, неподалёку от рынка Жан-Талон. Перед церковью можно увидеть и памятник итальянским солдатам, павшим во время Второй мировой войны.

Сама церковь Мадонны делла Дифеза была построена итальянскими иммигрантами в 1919 году, а большая фреска с изображением Муссолини была создана в 1930-х годах, в период, когда Муссолини пользовался большой популярностью среди итальянских иммигрантов в Канаде. На момент создания фрески Муссолини рассматривался многими итальянцами как положительная фигура, способствующая возрождению Италии после Первой мировой войны.

Автором картины с изображением Бенито Муссолини в церкви Мадонны делла Дифеза является знаменитый художник и скульптор Guido Nincheri. Он работал в Квебеке Nincheri. Художник много работал, создавая картины в стиле итальянского Возрождения, в частности в религиозной живописи. Он создал и много витражей. Его творчество во многих церквях Канады и США высоко ценится как за техническое мастерство, так и художественные достоинства работ.

На фреске изображён момент подписания соглашения в Латране, подписанного в 1929 году, согласно которому итальянское государство предоставляло Римской католической церкви ряд привилегий, в первую очерь, Ватикан получил статус независимого государства.

Среди сподвижников дуче, который и представлял Италию во время переговоров, мы видим Гильелмо Маркони, изобреталя беспроволочного телеграфа, сенатора и лауреата Нобелевской премии. Муссолини изображен в компании и ряда других исторических лиц. .

С течением времени, особенно после повешения Муссолини и после завершения Второй мировой войны, наследие Муссолини и его режима было переосмыслено. Изображение в церкви стало предметом критики и дискуссий. Сегодня многие утверждают, что подобное изображение фашистского лидера в религиозном и культурном пространстве неуместно. Таким образом наличие портрета Муссолини в церкви Монреаля остается предметом споров, особенно среди молодых поколений итальянцев и широкой общественности, которые осуждают фашизм и его последствия.

Пример хорошо иллюстрирует, как исторические события и фигуры могут быть интерпретированы по-разному в разные временные периоды и как культурное наследие может вызывать дебаты и переосмысление в современном обществе.

Во время Второй мировой войны фреска была занавешана шторой, которая была приклеена по краям, так что портрет увидеть никто не мог. Сам же Ниншери был арестован за поддержку Италии и провёл в заключении несколько месяцев, после чего вышел на свободу с чистой совестью.

Картина открыта для всеобщего доступа, желающие могут церковь посетить и даже сделать фото дуче. Между прочим, Муссолини сидит на коне в седле, подаренном на средства, собранные благодарными квебекцами итальянского происхождения (главным образом, монреальцами).