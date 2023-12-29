Древние Барби.

Первые в мире Барби родились в Древней Греции

Археологи находят большое количество древних кукол, сделанных по образцу и подобию человека, напоминающих Барби.

Оказывается, первые куклы, предназначенные, несомненно, для детских игр и развлечений появились не позднее шестисотого года до Рождества Христова. И ведь отрицать невозможно, что эти древние куклы являются пра-пра-пра-бабушками нынешних Барби и её верного раба Кена.

В произведшем фурор фильме “Барби”, в самом начале его рассказчица (она остаётся за кадром, на английском языке мы слышим голос актрисы Хелен Миррен) упоминается, что девочки играли в куклы издавна, “с начала врёмен”. Но, мол, это были просто куклы, не имеющего никакого отношения к внешнему виду живых и симпатичных девушек.

На самом деле, посмотрим на изображения древнегреческих куколок – действительность решительно опровергает мифы о том, что до Барби люди не создавали куклы, которые приближались к реальным фигурам взрослых людей.

Более того, древнегреческая поэтесса Эринна, жившая в шестом веке до Рождества Христова, рассказывает в одной из своих поэм, как она, будучи девочкой, играла с куклами, так напоминавшими внешне настоящих людей, которых будущая поэтесса видела вокруг себя.

И, не самое весёлое – много фигурок находят в могилах, где захоронены скончавшиеся дети, могилам этим до двух с половиной тысяч лет, и тот факт, что кукл находят много, показывает, как распространены были эти игрушки. Тем более, если учесть, насколько недолговечны на самом деле игрушки – их ломают, теряют, нечаянно раздавливают… Лишь небольшая часть переживает пару десятков лет жизни, что уж говорить о тысячах лет – раз находят сотни, то насколько популярны были доисторические Барби!

Так что, времена не так уж и меняются, куклы есть куклы, девочки есть девочки, мальчики есть мальчики.