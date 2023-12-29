Эксперты делятся своими прогнозами по аренде жилья на 2024 год

Законодатели по всей Канаде вновь сосредоточились на том, чтобы сделать жилье более доступным, но эксперты прогнозируют, что хронические проблемы, связанные с ценообразованием и предложением, продолжат оказывать давление на рынок аренды в стране в 2024 году.

Законодатели по всей Канаде вновь сосредоточились на том, чтобы сделать жилье более доступным, но эксперты прогнозируют, что хронические проблемы, связанные с ценообразованием и предложением, продолжат оказывать давление на рынок аренды в стране в 2024 году.

“Я не вижу улучшения ситуации в краткосрочной перспективе”, – сказал Стив Померой, старший научный сотрудник Центра городских исследований и образования Карлтонского университета, в интервью BNNBloomberg.ca.

Померой ожидает, что недавний всплеск арендного строительства частично облегчит дефицит предложения в Канаде, но он сказал, что арендаторам потребуется некоторое время, чтобы увидеть ощутимое облегчение.

“На самом деле мы значительно расширили нашу игру с точки зрения увеличения предложения новых объектов аренды”, – сказал Померой, отметив, что в последние годы темпы строительства объектов аренды в Канаде ускорились.

“Но это проблема отставания”, – продолжил он. “Потребуется несколько лет… чтобы наверстать упущенное, и если мы не снизим спрос в краткосрочной перспективе, мы продолжим испытывать краткосрочное давление”.

Шон Хильдебранд, президент консалтинговой фирмы по недвижимости Urbanation, сказал BNNBloomberg.ca, что цены на аренду жилья в Канаде, вероятно, останутся повышенными в следующем году, но он ожидает, что рост цен будет более медленным.

“В этом году рост арендной платы будет более медленным, особенно на более дорогих рынках”, – сказал он в интервью.

Последний ежемесячный отчет Urbanation об арендной плате показал, что средняя запрашиваемая цена за арендуемую квартиру в Канаде в ноябре составила 2174 доллара, относительно не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем, но увеличившись на 8,4% в годовом исчислении.

Также было установлено, что ежегодные темпы роста арендной платы в Канаде замедляются после увеличения в годовом исчислении на 9,9% в октябре и на 11,1% в сентябре.

Хильдебранд отметил, что средние цены на аренду в Торонто и Ванкувере снизились к концу 2023 года, отчасти из-за сезонных изменений спроса, поскольку цены на аренду, как правило, снижаются поздней осенью и зимой.

По его словам, арендаторы все еще могут воспользоваться тенденцией к похолоданию в первые месяцы 2024 года.

“Если вы арендатор, который ищет квартиру в Торонто или, возможно, в Ванкувере, следующие несколько месяцев были бы весьма благоприятными для этого, но структурный дефицит предложения на этих рынках все еще очень острый”, – сказал он.

По словам Хильдебранда, снижение инфляции в 2024 году и потенциальное снижение процентных ставок могут ослабить некоторое давление на цены аренды в 2024 году, поскольку покупатели жилья впервые выходят на рынок собственности. Однако он предупредил, что цены на жилье, вероятно, останутся непомерно высокими для многих канадцев.

Несмотря на продолжающиеся проблемы, с которыми сталкиваются канадские арендаторы, Хильдебранд сказал, что ожидает, что рекордный рост цен, наблюдаемый на рынке аренды, “достигнет однозначных значений от среднего до более низкого уровня” в начале 2024 года.

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