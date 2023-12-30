Microsoft выпустит ПК с искусственным интеллектом

Microsoft запланировала выпустить специальные компьютеры для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает издание Windows Central.

По информации источников, компания планирует представить две модели — Surface Pro 10 и Surface Laptop 6, которые будут адаптированы для работы с ИИ. ПК будут оснащены процессорами ARM или Intel, а также новым поколением нейронных процессоров (NPU).

ARM-девайсы будут работать на процессоре Qualcomm Snapdragon X, обладая высокой производительностью и быстрой обработкой запросов. По информации источников, эти компьютеры будут конкурировать с компьютерами Mac, использующими чипы Apple Silicon.

Surface Pro 10 будет иметь дисплей с разрешением 160х1440 и 2880х1920 пикселей на выбор с поддержкой HDR. Surface Laptop 6 будет представляться в двух вариантах с 13,8-дюймовым и 15-дюймовым дисплеями, имея два порта USB-C и разъем USB-A. Обе модели будут комплектоваться клавиатурой, имеющей специальную кнопку для вызова сервиса Copilot.

Ранее стало известно, что китайская компания Lenovo разработала свой первый ноутбук, работающий одновременно на Windows и Android. Ожидается, что Lenovo представит это устройство на выставке CES 2024 в январе.