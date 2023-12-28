Старые любимые фильмы: немного о Кутузове

Любите старое советское кино? Я – очень. И в новогодние дни мы семьей частенько пересматриваем шедевры советского кинематографа. В том числе и «Гусарскую балладу».

И вот неожиданно у меня возник вопрос: а как Кутузов лишился глаза? Стала читать и искать… Ну, как обычно, вы же меня знаете!) И вот что нарыла!

Михаил Илларионович Кутузов – прославленный русский полководец, о котором снято немало фильмов и написано множество книг. В художественных произведениях военачальник предстаёт в героическом образе. Особую мужественность герою Отечественной войны 1812 года придаёт чёрная повязка, прикрывающая отсутствующий глаз. По чьей вине Кутузов потерял глаз, не задумывались?

Каждый великий полководец не был идеален. По крайней мере, внешне. Наполеон был маленьким, Тамерлан хромым, Юлий Цезарь лысым. Но больше всего не повезло прославленному английскому адмиралу Нельсону, у которого не было руки и глаза. А что же с нашим Кутузовым?

Каноничной считается версия, согласно которой русский полководец лишился органа зрения в 1774 году во время очередной Русско-турецкой войны. Будущий герой Отечественной войны 1812 года получил тяжёлое ранение. Пуля вошла в левый висок и вышла из правого глаза в битве при Алуште. Также есть версия, что Кутузов получил увечье совсем не героическим способом. Якобы полководец в молодости любил пьяные кутежи со своими сослуживцами. Во время одной из них он сильно повздорил с другим офицером. Завязалась драка. Итог знает каждый. Точнее, видел. Хотя эта версия мне лично не кажется правдоподобной.

Я склоняюсь к третьей, совершенно неожиданной версии. Как бы это удивительно не прозвучало, но вероятней всего Кутузова лишила глаза не турецкая пуля или крепкий кулак, а фантазия советских кинематографистов… В 1943 году на экраны вышла кинокартина Владимира Петрова «Кутузов», в которой русский военачальник впервые появился в образе брутального одноглазого полководца. Окончательно образ русского полководца в массовом сознании был сформирован после комедии Эльдара Рязанова “Гусарская баллада”, с которой, собственно, все и началось.

В пользу этой версии говорят прижизненные портреты. На них у героя Бородино оба глаза целые и даже нет чёрной повязки. Более того – сохранились письма самого Кутузова, в которых он упоминает свои глаза во множественном числе: «Я, слава богу, здоров, только от многого письма болят глаза» (4 апреля 1799 года, письмо к жене). Вот и верь после этого нашим режиссерам! ) Шутка! Но глаза у Кутузова, вроде как, были в целости!

А фильм хороший, кстати. Хоть и снят был “Давным-давно, давным-давно, давным-давно”.