В городе Квебек был похищен автофургон FedEx с товарами

Триллер в Квебеке – угонщик позарился на автофургон FedEx, но после погони по городу он был схвачен. Товары вернули. Несколько автомобилей повреждены в ходе гонки.

Мужчина был задержан полицией после головокружительной гонки по Квебеку. Угонщик, возраста 27 лет, украл фургон FedEx c товарами, видимо, в надежде поживиться краденымz. Преступление произошло в среду, 27 декабря, когда примерно в 12.30 мужчина подкрался к фургону, стоявшему на улице Saint-Jean в городе Квебек, сел за руль и нажал на газ. Водитель фургона в это время отдавал посылку покупателю. Как известно, отлучаются водители в таких случаях буквально на несколько секунд, поэтому мотор не выключают.

Водитель угнанной машины тут же позвонил в полицию, та начала поиски. В скором времени угнанный автомобиль был обнаружен на бульваре Robert-Bourassa. Он мчался в северном направлении. Полицейская машина попыталась остановить его, но лихач не обратил внимание на требования остановиться.

Из-за напряженного трафика на дороге полицейские не стали предпринимать активных действий, опасаясь несчастных случаев, но пытались не потерять автомобиль из виду. Тот же мчался всё быстрее. По пути водитель действительно задел несколько автомашин, буквально выбросив две из них на обочину. К счастью, обошлось без жертв.

Когда грабитель понял, что уйти не удастся, он свернул в лесок около города и бросил автомобиль на опушке. Сам же попытался сбежать пешком. Полицейские окружили лес и в конце концов взяли беглеца.

Товары не пострадали, фургон же FedEx серьёзно повреждён – у него разбит бампер в результате столкновений с другими машинами.

Что двигало угонщиком, пока не сообщается. Был ли он под действием психотропных веществ или же в состоянии алкогольного опьянения, непонятно. На что надеялся, тоже непонятно. Что касается полиции, действовала она идеально, стремясь не причинить ущерб посторонним и безошибочно окружая уганный автомобиль, перекрывая дороги и загоняя вора в угол.

Напомним, что только что пьяный водитель совершил серьёзную аварию, в которой был тяжело ранен ребенок: Алкоголик устроил аварию.