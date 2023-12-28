Преступник за рулём – дело всегда закончится плохо

Очередной алкоголик виновен в тяжёлом ранении малыша. Причём преступник уже лишён прав за вождение в нетрезовом виде.

В среду, 27 декабря, квебекская юстиция официально обвинила в преступлении некоего Александра Мирона (Alexandre Miron). 24 декабря, в предрождественский день, этот человек вёл автомобиль по шоссе #15, когда он вдруг водитель потерял контроль, машина слетела с шоссе и перевернулась.

В салоне находились два человека – сам месье Мирон, которому 29 лет, и маленький мальчик, имя которого не сообщается, как не сообщается и то, кем он Мирону приходится. Чтобы извлечь людей из машины, спасателям пришлось применить специальное оборудование, причём малыш оказался буквально сжат стенками и потерял сознание. Его срочно отправили в больницу, где врачам пришлось бороться за его жизнь. К счастью, усилия медиков увенчались успехом, жизнь ребёнка вне опасности. Состояние его тяжёлое, но стабильное.

Оказалось, водитель был в состоянии опъянения. Что не помешало ему не только сесть за руль, но и взять с собой ребёнка. Мирон отказался пройти тест на наличие алкоголя в крови, и был тут же задержан и препровождён в камеру предварительного заключения.

При проверке документов выяснилось, что Мирон уже несколько раз задерживался за вождение в нетрезвом виде. Более того, в сентябре, то есть три месяца назад, он был оштрафован за то же деяние на 1500 долларов (на суде он признал вину), и ему было запрещено садиться за руль в течение года. В ноябре же он вновь был осуждён – на сей раз за дела, связанные с наркотиками (за что именно, не уточняется), но на сей раз он был приговорен лишь к нескольким месяцам общественных работ.

Каким образом рецедивист и отъявленный нарушитель всё же ездил на своей машине, да ещё с ребёнком, понять сложно. Но будем надеяться, на сей раз он просто сядет.

Только за последние пять лет в Квебеке 85 человек погибли в результате действий водителей, находившихся за рулём в нетрезвом состоянии, а 200 человек были ранены.

Люди, будьте разумны! Сел за руль – не пей! Выпил – не садись за руль!