Иммиграция с Александрой Мельниковой. Федералы пригласили специалистов в области строительства.

19 декабря из экспресс энтри пригласили специалистов в области строительства . Тысячу человек пригласили с минимальным порогом от 425 баллов. Это вполне реально, если мы говорим о кандидате, у которого высшее образование, английский на уровне 7 (можно и ниже), год или два опыта работы в Канаде и несколько лет опыта работы в своей стране. Кого же именно пригласили:

Установщики оборудования в жилых и коммерческих помещениях. В эту группу входят: установщики систем воздушного отопления, джакузи, водонагревателей, установщики алюминиевых окон, дверей, навесов, антенн, автоматических дверей и гаражных систем, облицовщики домов, установщики заборов, монтажники и установщики рекламных щитов и коммерческих вывесок, установщики столешниц, установщики посудомоечных машин, сушилок, стиральных машин, воздуходувов, водосточных желобов, бытовых электроприборов, шлифовщики и полировщики полов, укладчики брусчатки, установщики систем полива, установщики кухонных шкафов, блоков, крупной бытовой электротехники, молниеотводов, ремонтники мобильных домов и техники по обслуживанию мобильных домов, установщики офисной мебели, установщики кондиционеров, спутниковых антенн и тарелок Конструкторы и механики лифтового и эскалаторного оборудования. А именно: механики, конструкторы, строители, монтажники, регулировщики, установщики, ремонтники лифтов и эскалаторов. Монтажники и сборщики машинного оборудования (сборщики сельскохозяйственных машин, авиадвигателей, сборщики машин химической обработки, кранов, компрессоров, локомотивов, тяжелой техники, лесозаготовительной техники, лесопильного оборудования, сборщики станочного оборудования, горнодобывающего оборудования, сборщики машин для целлюлозно-бумажной промышленности, сборщики и монтажники железнодорожных вагонов, судовых двигателей, текстильных машин, судовых машин и турбин Механики, техники и установщики холодильного и теплового оборудования, а также механики кондиционирования воздуха Строительные слесари-монтажники и промышленные механики (настройщики машин для сборки или загрузки боеприпасов, промышленные механики, слесари-монтажники и их ученики, настройщики автоматической вязальной машины, установщики и ремонтники автоматической установочной машины для боулинга, механики хлебопекарного оборудования, котельного оборудования, настройщики плетельных машин, ремонтники машин для склеивания банок, ремонтники, сборщики и установщики текстильно-волокнистого, тканевого, прядильного и коврового оборудования, ремонтники и механики оборудования для стеклопластика, механики и ремонтники оборудования для кузнечного производства, механики по обслуживанию зернового элеватора, механики-сварщики, механики промышленных швейных машин, настройщики и ремонтники промышленных насосов и жаккардовых станков, ремонтники, механики и установщики ткацких станков. Столяры и сборщики деревянной мебели, включая материалы из дерева, ДСП и ДВП (включая внутреннюю и внешнюю отделку дома, каркасные конструкции в коммерческих и жилых помещениях), сюда же относятся строители лодок и корабельные плотники. Сантехники и ученики сантехников, которые занимаются установкой, ремонтом и обслуживанием труб, сантехнических приборов и другого оборудования, которое используется для распределения воды и утилизации вод в жилых, коммерческих и промышленных зданиях. Электрики (кроме промышленных электриков и электриков, которые работают на атомных станциях) Сварщики и операторы машин, которые управляют ранее настроенным оборудованием для производственной сварки, пайки и лужения черных и цветных металлов. Эти специалисты могут работать сами на себя, а также быть трудоустроены на предприятиях по производству стали и металлоконструкций, котлов, тяжелой техники, самолетов и кораблей, а также работать в сварочных мастерских. Какие именно специалисты входят в эту группу: все типы сварщиков и пайщиков (ацетиленовая сварка, электродуговая, дуговая, вспышечная, диэлектрическая, сварка горячим газом, индукционной пайкой, лазерная и свинцовая и многие другие), сварщики аккумуляторов, трубопроводов, котлов, сварщики на буровых платформах, настройщики машин для сварки. Подрядчики и бригадиры строительных объектов. Это самая многочисленная группа и в нее входят: укладчики асфальта и кровель, специалисты по ремонту велосипедов, специалисты по изоляции котлов и труб, каменщики, укладчики кирпича, укладчики мостовых, укладчики изоляционного материала, замесчики бетона и цемента, маляры, специалисты по укладке напольных покрытий, стекольщики, декораторы, укладчики гипсокартона, установщики водосточных желобов, специалисты по установке оград и заборов, специалисты по установке стекловаты, специалисты по напольному покрытию и пенной изоляции, стекольщики (установка и ремонт), установщики теплиц, водонагревателей, укладчики брусчатки и штукатуры.

Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек и Саскачеван, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

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