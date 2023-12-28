Канада может ограничить въезд временных иностранных работников

Министр иммиграции Канады Марк Миллер сообщил журналистам, что страна планирует ввести ограничения на въезд временных иностранных работников, начиная с 2024 года.

Он отметил, что система долгое время функционировала несвоевременно и необходимы реформы.

Миллер также предположил, что большой приток иностранных студентов и временных иностранных работников связан с жилищным кризисом в Канаде. Он подчеркнул, что число людей, прибывающих в страну временно, значительно увеличилось.

Министр отметил, что он не целится на конкретных людей, а обращает внимание на последствия хаотической работы системы. Он подчеркнул, что временные иностранные работники приезжают в Канаду различными способами, работая, например, на сельскохозяйственных предприятиях или после окончания образовательных учреждений.

Эти заявления Миллера последовали через неделю после того, как статистическое управление Канады сообщило о резком увеличении населения страны в третьем квартале 2023 года. В соответствии с отчетом, в Канаде насчитывается более 40,5 миллионов человек, из которых 313 000 – иммигранты.

Миллер не впервые поднимает проблему иммигрантов в Канаде. Он уже анонсировал изменения в программе для иностранных студентов, требуя от заявителей более высокие финансовые гарантии. Также он заявил, что может отозвать разрешения на учебу, если провинции не будут противодействовать “фабрикам по производству шенков” – колледжам, выпускающим иностранных студентов.

Миллер подчеркнул, что намерен настаивать на том, чтобы провинции перестали лицензировать некачественные колледжи, и предпримет дальнейшие меры по сокращению числа иностранных студентов, если провинции не будут действовать в этом направлении. Он отметил, что наблюдается значительный рост притока иностранных студентов за последние годы, превышающий даже данные до пандемии COVID-19.