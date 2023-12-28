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Фото: https://trafaret-decor.ru/

Канада может ограничить въезд временных иностранных работников

Виктория Христова Дек 28, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 62 Просмотров

Министр иммиграции Канады Марк Миллер сообщил журналистам, что страна планирует ввести ограничения на въезд временных иностранных работников, начиная с 2024 года.

Он отметил, что система долгое время функционировала несвоевременно и необходимы реформы.

Миллер также предположил, что большой приток иностранных студентов и временных иностранных работников связан с жилищным кризисом в Канаде. Он подчеркнул, что число людей, прибывающих в страну временно, значительно увеличилось.

Министр отметил, что он не целится на конкретных людей, а обращает внимание на последствия хаотической работы системы. Он подчеркнул, что временные иностранные работники приезжают в Канаду различными способами, работая, например, на сельскохозяйственных предприятиях или после окончания образовательных учреждений.

Эти заявления Миллера последовали через неделю после того, как статистическое управление Канады сообщило о резком увеличении населения страны в третьем квартале 2023 года. В соответствии с отчетом, в Канаде насчитывается более 40,5 миллионов человек, из которых 313 000 – иммигранты.

Миллер не впервые поднимает проблему иммигрантов в Канаде. Он уже анонсировал изменения в программе для иностранных студентов, требуя от заявителей более высокие финансовые гарантии. Также он заявил, что может отозвать разрешения на учебу, если провинции не будут противодействовать “фабрикам по производству шенков” – колледжам, выпускающим иностранных студентов.

Миллер подчеркнул, что намерен настаивать на том, чтобы провинции перестали лицензировать некачественные колледжи, и предпримет дальнейшие меры по сокращению числа иностранных студентов, если провинции не будут действовать в этом направлении. Он отметил, что наблюдается значительный рост притока иностранных студентов за последние годы, превышающий даже данные до пандемии COVID-19.

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