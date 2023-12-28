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Новости Toyota установила новый впечатляющий рекорд производства

Toyota установила новый впечатляющий рекорд производства

Виктория Христова Дек 28, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 49 Просмотров

Японская автомобильная компания Toyota установила новый рекорд производства за 11 месяцев 2023 года.

Общий объем произведенных единиц составил 9,23 миллиона, что на 180 тысяч больше предыдущего рекорда, установленного в 2019 году.

Однако, на этот раз новым рекордом стал также и ежемесячный выпуск. Только в ноябре Toyota произвела 926,5 тысяч автомобилей, что является самым высоким показателем за месяц в истории компании.

Следует отметить, что недавно было объявлено о другом достижении Toyota. В начале ноября было сообщено, что с учетом данных сентября 2023 года общий объем производства автомобилей компании достиг отметки в 300 миллионов единиц.

Наиболее массовой моделью на конвейерах Toyota на тот момент была Corolla. Общий объем выпуска этой модели к концу сентября 2023 года составил 53,399 миллиона единиц.

Напомним, недавно компания Daihatsu, принадлежащая Toyota, была вынуждена приостановить производство на своих японских заводах из-за скандала с фальсификацией данных краш-тестов и другими нарушениями, связанными с безопасностью эксплуатации автомобилей. Простой затронул три площадки, включая предприятия в префектурах Киото и Сига, а также завод дочерней компании Daihatsu – Kyushu.

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