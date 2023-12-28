В Канаде задержаны члены подростковой преступной группировки, подозреваемые в совершении убийства

Четырем подросткам выдвинуто обвинение в убийстве мужчины в Виннипеге.

В настоящее время полиция разыскивает еще двух подозреваемых. Инцидент произошел 27 декабря, как передает CBC.

По данным следствия, 27-летний мужчина был убит в ночь на 11 ноября. Группа из шести подростков в возрасте от 14 до 16 лет напала на него, один из них нанес мужчине смертельные ножевые ранения. Перед этим мужчину избили обрезом.

Вскоре после этого четверо подозреваемых столкнулись с тремя сверстниками, избили и ограбили их, угрожая оружием. Один из пострадавших потребовал медицинской помощи.

Позднее, на другой улице, подозреваемые попросили 28-летнего мужчину подвезти их. Внутри машины они избили его и попытались выстрелить в него, но оружие не сработало. Мужчина отобрал у одного из подростков оружие и не позволил им угнать его машину. Затем он направился в полицию и сообщил о произошедшем.

В течение следующего месяца были установлены личности всех шести подозреваемых. Четверым задержанным выдвинуто обвинение в преступлении без предумышленности. Еще двух продолжают разыскивать.