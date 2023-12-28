В низших лигах Канады запретили послематчевые рукопожатия

Руководящий орган хоккея провинции Ньюфаундленд и Лабрадор принял решение запретить рукопожатия после матчей в низших лигах, в результате серии скандальных инцидентов.

Участники организаций столкнулись с проблемами, которые привели к дисквалификации как игроков, так и тренеров. Вместо традиционного рукопожатия после игры, судьи будут проводить команды со льда.

Новое правило было введено, в том числе, из-за повышенного внимания к поведению тренеров, родителей и игроков в любительском хоккее. Примером непрофессионального поведения может служить инцидент, который произошел в прошлом месяце в Новой Шотландии, где тренер обвинялся в нападении на судью во время игры с участием девятилетних игроков.

Этот новый запрет вызвал разочарование среди спортсменов и тренеров, стремящихся к взаимному уважению и духу товарищества в хоккее.

Алан Летанг, главный тренер молодежной сборной Канады, отметил: «Это разочаровывает. В спорте существуют уважение и дух товарищества. Несмотря на соревновательный характер игры, после матча необходимо признать чужие достижения и сказать: “Отличная игра, отличная работа”. Взаимное уважение должно быть взаимным. Если бы я был тренером и стал свидетелем подобных происшествий, я бы категорически не согласился с таким поведением».