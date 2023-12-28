Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В низших лигах Канады запретили послематчевые рукопожатия

В низших лигах Канады запретили послематчевые рукопожатия

Виктория Христова Дек 28, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 57 Просмотров

Руководящий орган хоккея провинции Ньюфаундленд и Лабрадор принял решение запретить рукопожатия после матчей в низших лигах, в результате серии скандальных инцидентов.

 

Участники организаций столкнулись с проблемами, которые привели к дисквалификации как игроков, так и тренеров. Вместо традиционного рукопожатия после игры, судьи будут проводить команды со льда.

Новое правило было введено, в том числе, из-за повышенного внимания к поведению тренеров, родителей и игроков в любительском хоккее. Примером непрофессионального поведения может служить инцидент, который произошел в прошлом месяце в Новой Шотландии, где тренер обвинялся в нападении на судью во время игры с участием девятилетних игроков.

Этот новый запрет вызвал разочарование среди спортсменов и тренеров, стремящихся к взаимному уважению и духу товарищества в хоккее.

Алан Летанг, главный тренер молодежной сборной Канады, отметил: «Это разочаровывает. В спорте существуют уважение и дух товарищества. Несмотря на соревновательный характер игры, после матча необходимо признать чужие достижения и сказать: “Отличная игра, отличная работа”. Взаимное уважение должно быть взаимным. Если бы я был тренером и стал свидетелем подобных происшествий, я бы категорически не согласился с таким поведением».

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*